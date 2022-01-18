Суд над экс-президентом и депутатом Рады Петром Порошенко стал днем его рождения как оппозиционного политика. Об этом 17 января заявил политический эксперт Владимир Кацман в эфире телеканала UkrLive

Кацман рассказал о «дурной традиции» времен президентства Порошенко © REUTERS, Gleb Garanich Владимиру Зеленскому и Порошенко.

«Зеленскому, потому что он — над схваткой, потому что он борец с олигархией. Он как бы борец с преступностью, казнокрадством и выполняет свое стадионное обещание, что он будет приговором для Порошенко. Для Порошенко это выгодно, потому его деятельность, как оппозиционера немножко стала тусклой, скучной и кисловатой. Сегодня был день рождения оппозиционного политика Петра Порошенко», — объяснил эксперт.

Порошенко вернулся на Украину из своего зарубежного турне 17 января. В то же время в генеральной прокуратуре страны объявили, что выписали ордер на арест экс-президента, и возьмут под стражу, как только он пересечет границу. Однако после прибытия Порошенко самостоятельно отправился в суд.

Обвиняют Порошенко в госизмене, а ранее Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества бывшего президента.