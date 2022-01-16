Ответ России будет техническим и военно-политическим, способным с позиции силы посадить США за стол переговоров, заявил Лизан. Вашингтон же исходит из предположения, что Россия не может повысить ставки.
«А ставки есть куда повышать. Военная база в Белоруссии или размещение там ядерного оружия, военная база в западном полушарии (Куба, Венесуэла), активизация гибридного противодействия США в других странах мира (ЧВК, военные инструкторы, поставки вооружения и техники, финансирование антиамериканских сил)», — сказал Лизан.
В качестве дополнительных мер давления на США эксперт упомянул разворачивание новых систем гиперзвукового оружия, активизацию сотрудничества с КНР. Ответить России есть чем и через кого, заключил Лизан.
Полностью интервью можно прочитать здесь.