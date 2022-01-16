США не намерены выстраивать европейскую архитектуру безопасности с Россией, и переговоры неизбежно зайдут в тупик. О том, чем Россия ответит на это, рассказал в интервью Украина.ру глава аналитического бюро «СОНАР-2050» Иван Лизан

Ответ России будет техническим и военно-политическим, способным с позиции силы посадить США за стол переговоров, заявил Лизан. Вашингтон же исходит из предположения, что Россия не может повысить ставки. США собрались готовить украинских бойцов на восточном фланге НАТО - СМИ © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

«А ставки есть куда повышать. Военная база в Белоруссии или размещение там ядерного оружия, военная база в западном полушарии (Куба, Венесуэла), активизация гибридного противодействия США в других странах мира (ЧВК, военные инструкторы, поставки вооружения и техники, финансирование антиамериканских сил)», — сказал Лизан.

В качестве дополнительных мер давления на США эксперт упомянул разворачивание новых систем гиперзвукового оружия, активизацию сотрудничества с КНР. Ответить России есть чем и через кого, заключил Лизан.

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