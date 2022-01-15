Глава аналитического бюро «СОНАР-2050» Иван Лизан назвал ощущение собственного морального превосходства одной из главных причин, по которой Запад отказывается принимать предложения России по стабилизации обстановки в Европе

Переговоры Россия-НАТО и Россия-США по взаимному нераспространению ракетных ударных комплексов зашли в тупик, что сразу же вызвало оперативную активность войск НАТО и войск РФ в Европе. Эксперт Лизан уверен, что этого и следовало ожидать. Потому что никаких общих точек соприкосновения России и Запада в будущем, чтобы снизить напряжения в их отношениях, нет и быть не может.

- Иван, как Вы оцениваете результаты первого раунда переговоров Россия — НАТО?

— Он завершился ровно тем, чем должен был — тупиком. Изначально было понятно, что стороны не смогут договориться.

Иван Лизан: кто он © Facebook, Иван Лизан

— По целому комплексу причин.

Первая — идеологическая. США вместе со своими партнёрами/сателлитами свято уверены в собственном моральном превосходстве, это следствие их попадания под воздействие своей же пропаганды.

Вторая — имиджевая. США победили в Холодной войне 1.0 и уверены в том, что смогут победить в Холодной войне 2.0. «Собрать манатки и уйти на границы 1997 года» для них равносильно поражению без боя.

Третья — прецедентная. Если США признают за Россией право на её сферу влияния, то следом с таким же требованием выступит Китай, а за ним уже в очереди будет стоять Иран.

Поэтому естественно, что США — а они и есть НАТО — затягивают переговоры, переводят их из двустороннего (Россия-США) в многосторонний (Россия-НАТО) формат или вообще на другие площадки по типу ОБСЕ. Просто США текущая геополитическая ситуация устраивает — они из неё извлекают выгоду, а не Россия.

И, раз разграничивать сферы влияния и выстраивать устраивающую Россию европейскую архитектуру безопасности США не намерены, переговоры закончатся через раунд-два. Москва к ним потеряет интерес и начнёт действовать.

Артем Агафонов: Байден не хочет повторения Карибского кризиса © vk.com, Артем Агафонов

— Ответ России будет военно-политический и технический, которые либо позволят России добиться силой желаемого, либо заставят США сесть за стол переговоров на условиях России.

Вашингтон исходит из того, что у него ещё есть эффективный санкционный инструментарий для давления на Россию, а Россия не сможет пойти на существенное повышение ставок в геополитическом противостоянии.

А ставки есть куда повышать. Военная база в Белоруссии или размещение там ядерного оружия, военная база в западном полушарии (Куба, Венесуэла), активизация гибридного противодействия США в других странах мира (ЧВК, военные инструкторы, поставки вооружения и техники, финансирование антиамериканских сил), разворачивание новых систем гиперзвукового оружия, активизация военно-политического сотрудничества с КНР. Ответить есть чем и через кого (Сирия, ЛНР и ДНР, ЧВК).

- Устроит ли Россию вариант, при котором США и Запад не дадут гарантий безопасности, но будут закрывать глаза на активность России в Казахстане или на украинском направлении?

— Нет, не устроит. Россия не зря требует либо юридически обязывающие гарантии, либо письменного отказа от их предоставления. США же не смогут закрывать глаза на действия России — Байден в Афганистане потерпел сокрушительный имиджевый удар, а на подходе новая республиканская администрация, у которой наверняка будет своё мнение о действиях России вместо со своим представлением о должном и прекрасном. Россия уже давно стала элементом американской внутренней политики, где демократы регулярно обвиняют республиканцев в потакании России, а республиканцы демократам отвечают тем же.

Всеволод Шимов: ОДКБ должно стать как НАТО © vk.com, Всеволод Шимов

— У США и России таких точек нет. У России и ЕС единственная точка — «Северный поток-2» и поставки газа, которые ЕС необходимы для достижения недостижимой углеродной нейтральности.

Россия и Запад движутся в направлении нового Карибского кризиса, после которого они вновь усядутся за стол переговоров. Где будет этот кризис — на Украине или в Латинской Америке, не суть важно. Важно то, что иного способа сбить спесь с американцев и европейцев отечественных дипломатов в погонах, к сожалению, нет.