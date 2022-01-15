Заявления представителей Белого дома о подготовке РФ «вторжения» на Украину голословны и используются для информационного давления на РФ. Об этом на своей странице в Facebook заявило посольство России в США 15 января

Ранее, в ходе брифингов 14 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о якобы ведущейся Россией подготовке некоего предлога для вторжения на Украину. С аналогичными заявлениями выступили спикер Пентагона Джон Кирби и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В российской дипмиссии подчеркнули, что власти США сообщают о деталях якобы готовящихся РФ операций, не приводя никаких доказательств. Россия «сфабрикует» повод для «вторжения» на Украину - Белый дом © REUTERS, Kevin Lamarque

«Такая постановка вопроса подтверждает непрекращающееся информационное давление на нашу страну. Причем повторяется один и тот же сценарий: идет "вброс" сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод», — отмечает посольство.

Ранее целый ряд американских СМИ стал заявлять о подготовке РФ вторжения на Украину. В Киеве сначала опровергали подобные публикации, затем согласились с ними и потребовали больше оружия для Украины.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не стремится нападать ни одну страну, а подобные заявления необоснованные и алармистские. В МИД РФ неоднократно отмечали, что Украина нарастила войска у линии соприкосновения в Донбассе, а накачка страны оружием лишь подталкивает Киев к силовому решению конфликта.