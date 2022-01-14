Депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Петр Быстрон пояснил задержку одобрения российской вакцины «Спутник V» экономическими причинами в интервью «Известиям» 14 января

По словам немецкого депутата, российская вакцина «Спутник V» с точки зрения медицинских характеристик давно уже могла бы быть зарегистрирована в ЕС. Британская газета извинилась за публикацию фейков о вакцине «Спутник V» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

По его словам, дело в экономических причинах — Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не хочет пускать российского конкурента на рынок, которым заправляют крупные западные фармацевтические компании.

Также, отметил Быстрон, ЕМА стремится не допустить притока иностранной валюты в РФ.

Ранее регулятор ЕС дал положительное заключение по признанию стандартов производства вакцины «Спутник V» и по проведению клинических исследований. Ожидается, что решение по окончательному одобрению вакцины в ЕС будет принято в первом квартале 2022 года.