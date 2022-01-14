По словам немецкого депутата, российская вакцина «Спутник V» с точки зрения медицинских характеристик давно уже могла бы быть зарегистрирована в ЕС.
По его словам, дело в экономических причинах — Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не хочет пускать российского конкурента на рынок, которым заправляют крупные западные фармацевтические компании.
Также, отметил Быстрон, ЕМА стремится не допустить притока иностранной валюты в РФ.
Ранее регулятор ЕС дал положительное заключение по признанию стандартов производства вакцины «Спутник V» и по проведению клинических исследований. Ожидается, что решение по окончательному одобрению вакцины в ЕС будет принято в первом квартале 2022 года.