У президента Украины Владимира Зеленского нет рычагов воздействия на Петра Порошенко, так как страна находится под внешним управлением. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков

Большая часть населения Украины требует расправы над Порошенко, однако Зеленскому не удастся его арестовать, уверен Марков.

«Зеленский фактически не является лидером Украины, поскольку Украина фактически находится под внешним управлением. Порошенко совершал многочисленные военные преступления по приказу этого внешнего центра, а то, что он воровал миллиардами — так это форма зарплаты, которую ему выдавал внешний центр за обман народа Украины и военные преступления», — сказал собеседник издания. Якубин: Порошенко создал ловушку сам для себя © Facebook, Петро Порошенко

Репрессии против Порошенко Зеленскому запрещает проводить внешний западный центр управления, подчеркнул эксперт.

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