Владимир Зеленский, пытаясь посадить Петра Порошенко, следует запросу украинского общества, но это ему запрещают США, поэтому он придумал привлечь Порошенко за «связь с Донбассом», считает директор Института политических исследований Сергей Марков

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Украина.ру

Пятому президенту Украины Порошенко объявили подозрение в государственной измене. В деле говорится о поставках угля на украинские ТЭЦ из Донбасса. Тогда Порошенко находился в Варшаве. На Украину политик намерен вернуться 17 января, Порошенко сообщил, что должен провести встречу с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Печерский районный суд Киева принял решение об аресте имущества Порошенко, но в Госбюро расследований уточнили, что арест имущества не запрещает владельцу пользоваться им, единственной целью процесса является предотвратить отчуждение этого имущества.

Телеканалы, связанные с Порошенко, также избежали блокировки после ареста его активов.

Комментарий Сергея Маркова:

- Требование ареста Порошенко было одним из главных требований избирателей в ходе предвыборной кампании. Всем понятно, что Порошенко — вор и военный преступник, на совести у которого военная операция в Донбассе против собственного народа, пытки политических заключенных и неонацистские банды, терроризирующие население. К тому же, всем хорошо известно, что Порошенко является лжецом и обманщиком, который обещал Украине мир, но стал одним из самых главных лидеров партии войны. Поэтому люди хотят его ареста.

Но Зеленский не может его арестовать, потому что фактически он не является лидером Украины, поскольку Украина фактически находится под внешним управлением. Порошенко совершал многочисленные военные преступления по приказу этого внешнего центра, а то, что он воровал миллиардами — так это форма зарплаты, которую ему выдавал внешний центр за обман народа Украины и военные преступления. Так что внешний центр управления запрещает Зеленскому проводить репрессии против Порошенко. Но поскольку население требует расправы над Порошенко, то Зеленский делает вид, что он пытается его посадить.

Пока маловероятно, что Зеленский станет главным электоральным националистом Украины вместо Порошенко. Что касается обвинений в торговле с Донбассом, то я полагаю, что Зеленский таким хитрым способ пытается обмануть американцев. Например, ранее Зеленский без разрешения американцев осмелился снять главу военной разведки, но поставил на этот пост не патриота Украины и не своего человека, а британского агента с двойным гражданством. То есть вроде бы он пытается отжать кусочек власти у американцев, но ставит туда британца, который занимает по украинскому кризису еще более жесткую позицию, чем американцы. Как Зеленский из Порошенко сделал автомат Калашникова. Накануне главных событий © коллаж Украина.Ру

Точно так же и здесь. Зеленский делает вид, что готов наказать Порошенко, но чтобы в глазах американцев не выглядеть человеком, нарушающим приказ, он придумал эту самую «связь с Донбассом». Ему можно было бы придумать какую-нибудь «связь со страной-агрессией», наверняка у Порошенко найдутся родственники в РФ, имеющие там бизнес. Вот он и балансирует между народом Украины, требующем наказать воров и преступников, и диктаторами, которые требуют, чтобы не было наказаний в отношении неонацистов и военных преступников.

Надо сказать, что электорально это правильно. Избиратели вовсе не считают Зеленского смелым бойцом. Они считают его хитрым евреем, который в состоянии обмануть американцев, и для этой работы они его и избирали. Но, США, по сути, являются дьяволом, который убивает Украину, а вся мировая литература показывает, что многие хитрецы пытались заключить сделку с дьяволом и обмануть его, но дьявол всегда выходил победителем. В Украине тоже победит дьявол в лице спецслужб США, Великобритании и Канады.

Я бы лично советовал Зеленскому воспользоваться приемом Хомы Брута из произведения великого русского писателя Н.В. Гоголя, который мог долгое время спасаться от дьявольских сил, начертив меловой круг. Вот и Зеленскому нужно придумать такой меловой круг, куда не смогли бы заходить дьявольские силы.