Националистические высказывания нового министра информации Казахстана Аскара Умарова, которые он ранее допустил в СМИ, неприемлемы, однако его назначение - внутреннее дело республики. Об этом на брифинге 13 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Представитель МИД РФ подчеркнула, что назначение членов правительства — это внутреннее дело любого суверенного независимого государства. Вам тут не рады. Готов ли к новым унижениям министр Казахстана, заподозренный в русофобии © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Также дипломат отметила, что руководство Казахстана «твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений» с Россией и обеспечение прав всех без исключения граждан Казахстана.

«Но есть и третий пункт: заявления националистического толка, и сюда входят ксенофобия, разжигание ненависти и так далее, которые справедливо вызвали обострённую реакцию у граждан и России, и Казахстана, мы считаем неприемлемыми», — указала Захарова.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на пост министра информации страны Аскара Умарова, известного своими националистическими и русофобскими взглядами. После разгоревшегося скандала Умаров призвал не демонизировать его и заявил, что на всех прежних должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами.

С новым главы Мининформации Казахстана отказались контактировать глава Россотрудничества Евгений Примаков и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.