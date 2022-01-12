Заседание Совета Россия - НАТО показало, что у сторон совершенно разное видение ключевых вопросов, сказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе 12 января

«На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня, нету вообще», — подчеркнул Грушко.

По его словам, «разговор получился достаточно откровенный, прямой, глубокий, насыщенный, но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам».

«И один из главных вопросов заключается в том, что НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно. В глазах НАТО он существует только для членов альянса, и в своей практической деятельности НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других», — отметил дипломат.

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Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. После 2008 года работа СРН затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания СРН состоялись в 2019 году.

Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре прошлого года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.