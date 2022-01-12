Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обосновать запрет на въезд российским артистам, нарушающий принципы ООН. Об этом 11 января сообщил портал News.ru

Сериал студии Зеленского признан самым популярным в РФ © CC0, Pixabay

Также Резяпов подчеркнул, что украинским артистам не запрещают приезжать с концертами в РФ, и с 2014 года на территории России в разное время выступали София Ротару, Иван Дорн, Светлана Лобода, Ани Лорак, Таисия Повалий, группа «Грибы» и многие другие.

«Хочу обратить ваше внимание, что никто не мешает выступать украинским артистам в Российской Федерации — они по-прежнему рукопожатны, никто их не гонит или не пускает на территорию моей страны», — обратился председатель движения «Ветераны России» к Владимиру Зеленскому.

Черный список российских знаменитостей Министерство культуры Украины создало летом 2015 года. В перечень постепенно вносят все новые и новые фамилии, в настоящее время в нем 208 имен, причем не все из них принадлежат живым людям. Например, в списке значатся Борис Грачевский и Иосиф Кобзон.

Для артистов попадание в черный значит запрет на въезд в страну сроком на 3 года. Причиной включения звезд в этот перечень бывает посещение Крыма без разрешение на то властей Украины или «неправильные» высказывания об этой стране.