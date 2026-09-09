МИД или Гестапо? Немецкий министр предложил помочь Киеву вернуть мужчин в окопы - 09.09.2026 Украина.ру
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МИД или Гестапо? Немецкий министр предложил помочь Киеву вернуть мужчин в окопы
МИД или Гестапо? Немецкий министр предложил помочь Киеву вернуть мужчин в окопы - 09.09.2026 Украина.ру
МИД или Гестапо? Немецкий министр предложил помочь Киеву вернуть мужчин в окопы
Берлин мог бы помочь Киеву с возвращением украинцев призывного возраста, поскольку располагает сведениями о местах их проживания и регистрации в Германии, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль. Об этом 9 сентября сообщает газета Bild
2026-09-09T08:06
2026-09-09T08:06
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Киевский режим испытывает нарастающую нехватку личного состава в подразделениях ВСУ. При этом насильственные задержания сотрудниками ТЦК (военкоматов) подлежащих мобилизации мужчин вызывают протесты и сопротивление. Все, кто могут, чтобы не стать "пушечным мясом", нелегально бегут из страны, прячутся в домах и не выходят на улицу."Мы ведь знаем, где они [мужчины призывного возраста] тут [в Германии] живут. Кто, например, получает социальные пособия или кто здесь зарегистрирован, у кого есть статус пребывания... [На основе этих данных они] могут быть уведомлены украинским правительством о том, что они подлежат призыву. Я считаю, что эту тему можно и нужно поднимать", — заявил Вадефуль в интервью изданию.Министр подчеркнул, что такое возвращение "на родину" должно происходить "без принуждения", однако поддержал позицию, что мужчин призывного возраста стоит вернуть на Украину.Механизм временной защиты для беженцев с территории бывшей УССР действует в ЕС с марта 2022 года до 4 марта 2028 года. Он в упрощённом порядке, без прохождения обычной процедуры предоставления убежища, дает право на проживание, работу, медицинскую и социальную помощь, доступ детей к образованию.По данным Евростата на конец июня 2026 года, под временной защитой в странах ЕС находились порядка 4,41 млн беженцев с Украины. Лидерами в приёме покинувших незалежную граждан всех возрастов являются Германия, Польша и Чехия.Из общего числа беженцев около 1,1 млн мужчин и 1,7 млн женщин в возрасте от 18 до 64 лет потенциально могут быть мобилизованы в ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Германия, ЕС, МИД, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация на Украине, украинские беженцы, Русофобия, Мир без границ, депортация

МИД или Гестапо? Немецкий министр предложил помочь Киеву вернуть мужчин в окопы

08:06 09.09.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкГрядущая зима будет решающей для Украины, заявил министр иностранных дел ФРГ Вадефуль
Грядущая зима будет решающей для Украины, заявил министр иностранных дел ФРГ Вадефуль - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Берлин мог бы помочь Киеву с возвращением украинцев призывного возраста, поскольку располагает сведениями о местах их проживания и регистрации в Германии, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль. Об этом 9 сентября сообщает газета Bild
Киевский режим испытывает нарастающую нехватку личного состава в подразделениях ВСУ. При этом насильственные задержания сотрудниками ТЦК (военкоматов) подлежащих мобилизации мужчин вызывают протесты и сопротивление. Все, кто могут, чтобы не стать "пушечным мясом", нелегально бегут из страны, прячутся в домах и не выходят на улицу.
"Мы ведь знаем, где они [мужчины призывного возраста] тут [в Германии] живут. Кто, например, получает социальные пособия или кто здесь зарегистрирован, у кого есть статус пребывания... [На основе этих данных они] могут быть уведомлены украинским правительством о том, что они подлежат призыву. Я считаю, что эту тему можно и нужно поднимать", — заявил Вадефуль в интервью изданию.
Министр подчеркнул, что такое возвращение "на родину" должно происходить "без принуждения", однако поддержал позицию, что мужчин призывного возраста стоит вернуть на Украину.
Механизм временной защиты для беженцев с территории бывшей УССР действует в ЕС с марта 2022 года до 4 марта 2028 года. Он в упрощённом порядке, без прохождения обычной процедуры предоставления убежища, дает право на проживание, работу, медицинскую и социальную помощь, доступ детей к образованию.
По данным Евростата на конец июня 2026 года, под временной защитой в странах ЕС находились порядка 4,41 млн беженцев с Украины. Лидерами в приёме покинувших незалежную граждан всех возрастов являются Германия, Польша и Чехия.
Из общего числа беженцев около 1,1 млн мужчин и 1,7 млн женщин в возрасте от 18 до 64 лет потенциально могут быть мобилизованы в ВСУ.
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