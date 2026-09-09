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Российские войска продолжают уничтожение окруженных в Харьковской области формирований ВСУ
Российские войска продолжают уничтожение окруженных в Харьковской области формирований ВСУ - 09.09.2026 Украина.ру
Российские войска продолжают уничтожение окруженных в Харьковской области формирований ВСУ
Подразделения беспилотных систем группировки войск "Север" продолжают уничтожение окруженной в Харьковской области живой силы и техники противника. Об этом утром 9 сентября сообщает Минобороны РФ
2026-09-09T07:10
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Накануне стало известно, что российские бойцы установили контроль над населёнными пунктами Долгенькое и Березники в Харьковской области и в настоящее время развивают успех, сжимая кольцо окружения."Подразделения войск беспилотных систем в составе группировки войск "Север" продолжают уничтожать блиндажи, пункты управления БПЛА, технику и живую силу ВСУ, находящуюся в окружении в зоне проведения СВО в Харьковской области", — говорится в сообщении военного ведомства.Операторы в ходе непрерывного наблюдения устанавливают скрытые позиции, используемые ВСУ для кратковременного базирования личного состава, выявляют наблюдательные пункты. После подтверждения данных цели оперативно берутся на сопровождение и распределяются операторами ударных беспилотников "для огневого воздействия методом пикирования или же сброса боевой части".Отмечается, что успешная работа подразделений БПЛА позволяет российским штурмовикам продвигаться вперед.По данным Минобороны РФ, в окружении на севере Харьковской области оказались около 1,7 тысячи боевиков киевского режима. Ликвидация Волчанского (Березниковского) котла, площадью 460 квадратных километров и включающего 27 населённых пунктов, позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров.Ранее сообщалось, что украинские военные начинают сдаваться в плен после неудачных попыток вырваться из Волчанского котла в Харьковской области.Подробнее о "шахматах" СВО - в материале Кирилла Курбатова Алексей Анпилогов: Россия создает условия, которые позволят окружить ВСУ в Донбассе, Харькове и Запорожье.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, наступление вс рф, вс рф, сво, спецоперация, харьковская область, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, удары дронами, всу, вооруженные силы украины, зачистки, окружение всу, окружение, котел, война на украине
Украина.ру, Россия, наступление ВС РФ, ВС РФ, СВО, Спецоперация, Харьковская область, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, Удары дронами, ВСУ, Вооруженные силы Украины, зачистки, окружение ВСУ, окружение, котел, война на Украине
Российские войска продолжают уничтожение окруженных в Харьковской области формирований ВСУ
07:10 09.09.2026 (обновлено: 07:13 09.09.2026)
Подразделения беспилотных систем группировки войск "Север" продолжают уничтожение окруженной в Харьковской области живой силы и техники противника. Об этом утром 9 сентября сообщает Минобороны РФ
Накануне стало известно, что российские бойцы установили контроль над населёнными пунктами Долгенькое и Березники в Харьковской области и в настоящее время развивают успех, сжимая кольцо окружения.
"Подразделения войск беспилотных систем в составе группировки войск "Север" продолжают уничтожать блиндажи, пункты управления БПЛА, технику и живую силу ВСУ, находящуюся в окружении в зоне проведения СВО в Харьковской области", — говорится в сообщении военного ведомства.
Операторы в ходе непрерывного наблюдения устанавливают скрытые позиции, используемые ВСУ для кратковременного базирования личного состава, выявляют наблюдательные пункты. После подтверждения данных цели оперативно берутся на сопровождение и распределяются операторами ударных беспилотников "для огневого воздействия методом пикирования или же сброса боевой части".
Отмечается, что успешная работа подразделений БПЛА позволяет российским штурмовикам продвигаться вперед.
По данным Минобороны РФ, в окружении на севере Харьковской области оказались около 1,7 тысячи боевиков киевского режима. Ликвидация Волчанского (Березниковского) котла, площадью 460 квадратных километров и включающего 27 населённых пунктов, позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров.
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