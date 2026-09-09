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Российские войска продолжают уничтожение окруженных в Харьковской области формирований ВСУ

Российские войска продолжают уничтожение окруженных в Харьковской области формирований ВСУ - 09.09.2026 Украина.ру

Российские войска продолжают уничтожение окруженных в Харьковской области формирований ВСУ

Подразделения беспилотных систем группировки войск "Север" продолжают уничтожение окруженной в Харьковской области живой силы и техники противника. Об этом утром 9 сентября сообщает Минобороны РФ

2026-09-09T07:10

2026-09-09T07:10

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Накануне стало известно, что российские бойцы установили контроль над населёнными пунктами Долгенькое и Березники в Харьковской области и в настоящее время развивают успех, сжимая кольцо окружения."Подразделения войск беспилотных систем в составе группировки войск "Север" продолжают уничтожать блиндажи, пункты управления БПЛА, технику и живую силу ВСУ, находящуюся в окружении в зоне проведения СВО в Харьковской области", — говорится в сообщении военного ведомства.Операторы в ходе непрерывного наблюдения устанавливают скрытые позиции, используемые ВСУ для кратковременного базирования личного состава, выявляют наблюдательные пункты. После подтверждения данных цели оперативно берутся на сопровождение и распределяются операторами ударных беспилотников "для огневого воздействия методом пикирования или же сброса боевой части".Отмечается, что успешная работа подразделений БПЛА позволяет российским штурмовикам продвигаться вперед.По данным Минобороны РФ, в окружении на севере Харьковской области оказались около 1,7 тысячи боевиков киевского режима. Ликвидация Волчанского (Березниковского) котла, площадью 460 квадратных километров и включающего 27 населённых пунктов, позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров.Ранее сообщалось, что украинские военные начинают сдаваться в плен после неудачных попыток вырваться из Волчанского котла в Харьковской области.Подробнее о "шахматах" СВО - в материале Кирилла Курбатова Алексей Анпилогов: Россия создает условия, которые позволят окружить ВСУ в Донбассе, Харькове и Запорожье.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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