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Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь. Тревога сохраняется

Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь. Тревога сохраняется - 09.09.2026 Украина.ру

Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь. Тревога сохраняется

Силы ПВО, включая авиацию и мобильные огневые группы, отразили очередную атаку беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 9 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-09T01:41

2026-09-09T01:41

2026-09-09T01:43

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Последняя (пятая за день) воздушная тревога из-за угрозы украинских беспилотников была объявлена в Севастополе в 21:18 мск. Режим тревоги в городе-герое продолжает действовать и к этому часу."Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отражают массированную атаку ВСУ. Сбито уже больше семи БПЛА. Главное: по предварительной информации никто из людей не пострадал", — написал Развожаев в 22:58 мск.По данным оперативных служб, в Гагаринском и Балаклавском районах в четырёх частных домах люди сообщили о разбитых окнах и других повреждениях, на нескольких участках упали фрагменты БПЛА. В несколько районах города и в Ласпи из-за упавших осколков сбитых дронов зафиксированы небольшие возгорания травы, леса.Развожаев вновь призвал жителей и гостей города-героя не подходить к обломкам или сбитым беспилотникам, сразу вызывая профильные службы.Ранее сообщалось, что в Севастополе при атаке ВСУ пострадала женщина.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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