Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь. Тревога сохраняется - 09.09.2026 Украина.ру
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Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь. Тревога сохраняется
Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь. Тревога сохраняется - 09.09.2026 Украина.ру
Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь. Тревога сохраняется
Силы ПВО, включая авиацию и мобильные огневые группы, отразили очередную атаку беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 9 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-09T01:41
2026-09-09T01:43
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михаил развожаев
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Последняя (пятая за день) воздушная тревога из-за угрозы украинских беспилотников была объявлена в Севастополе в 21:18 мск. Режим тревоги в городе-герое продолжает действовать и к этому часу."Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отражают массированную атаку ВСУ. Сбито уже больше семи БПЛА. Главное: по предварительной информации никто из людей не пострадал", — написал Развожаев в 22:58 мск.По данным оперативных служб, в Гагаринском и Балаклавском районах в четырёх частных домах люди сообщили о разбитых окнах и других повреждениях, на нескольких участках упали фрагменты БПЛА. В несколько районах города и в Ласпи из-за упавших осколков сбитых дронов зафиксированы небольшие возгорания травы, леса.Развожаев вновь призвал жителей и гостей города-героя не подходить к обломкам или сбитым беспилотникам, сразу вызывая профильные службы.Ранее сообщалось, что в Севастополе при атаке ВСУ пострадала женщина.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, севастополь, михаил развожаев, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, ПВО, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь. Тревога сохраняется

01:41 09.09.2026 (обновлено: 01:43 09.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа МОГ
Боевая работа МОГ - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Силы ПВО, включая авиацию и мобильные огневые группы, отразили очередную атаку беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 9 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
Последняя (пятая за день) воздушная тревога из-за угрозы украинских беспилотников была объявлена в Севастополе в 21:18 мск. Режим тревоги в городе-герое продолжает действовать и к этому часу.
"Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отражают массированную атаку ВСУ. Сбито уже больше семи БПЛА. Главное: по предварительной информации никто из людей не пострадал", — написал Развожаев в 22:58 мск.
По данным оперативных служб, в Гагаринском и Балаклавском районах в четырёх частных домах люди сообщили о разбитых окнах и других повреждениях, на нескольких участках упали фрагменты БПЛА. В несколько районах города и в Ласпи из-за упавших осколков сбитых дронов зафиксированы небольшие возгорания травы, леса.
Развожаев вновь призвал жителей и гостей города-героя не подходить к обломкам или сбитым беспилотникам, сразу вызывая профильные службы.
Ранее сообщалось, что в Севастополе при атаке ВСУ пострадала женщина.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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