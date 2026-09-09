https://ukraina.ru/20260909/ekonomika-ukrainy-i-voyna-promyshlennost-gibnet-biznes-zadykhaetsya-lyudi-skupayut-burzhuyki-----1083084509.html

Экономика Украины и война: промышленность гибнет, бизнес задыхается, люди скупают буржуйки

Экономика Украины и война: промышленность гибнет, бизнес задыхается, люди скупают буржуйки - 09.09.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: промышленность гибнет, бизнес задыхается, люди скупают буржуйки

Остановка заводов и уничтожение складов сократило промышленное потребление электроэнергии, поэтому уже второй месяц подряд Украина больше экспортирует, чем импортирует электроэнергию. Бизнес — производители и дистрибьюторы — перекладывают друг на друга убытки за сгоревший товар, а глава Минфина решил "отбелить" украинскую экономику

2026-09-09T06:03

2026-09-09T06:03

2026-09-09T06:03

эксклюзив

украина

киев

венгрия

марченко

сергей корецкий

сергей поляков (судья)

ес

минфин

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067385425_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_8d510e3c65587e7033f9652308439543.jpg

По итогам августа Украина экспортировала практически вдвое больший объём электроэнергии, чем импортировала. Месяц к месяцу экспорт вырос на 63,8%, а импорт просел на 5%. Такая динамика позволила Украине быть второй месяц подряд нетто-экспортёром. Крупнейшими покупателями украинской электроэнергии стали Венгрия, Молдавия, Румыния и Словакия.Нет промышленности — нет проблемДело не только в работе солнечных и ветряных электростанций, а также выводе из ремонта атомного энергоблока. Ключевой фактор – уничтожения и повреждения промышленных объектов от складов и распредцентров до меткомбинатов: каждый остановившийся объект увеличивает доступную мощность генерации.При этом энергетическая война не прекращается. Бердянск уже месяц выживает без света, города ДНР также регулярно оказываются без электроснабжения, а Россия отвечает ударами по украинским населённым пунктам. На минувшей неделе под раздачу попали Сумская, Винницкая, Запорожская и Киевская области, а также сам Киев. А Херсон, судя по заявлениям начальника украинской Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, получает столько электроэнергии, сколько один киевский супермаркет.Впрочем, основной раунд противостояния начнётся с приходом холодов. Граждане к этому активно готовятся: на территориях под контролем киевской власти спрос на генераторы в июне-июле по сравнению с маем вырос почти на 70%, значительно чаще украинцы стали покупать источники бесперебойного питания и буржуйки. Лидеры по спросу — Киевская и Сумская области.Тем временем украинские газодобывающие компании просят премьер-министра Сергея Корецкого разрешить им экспортировать в ЕС 15% от фактически добытого за прошлый месяц газа в Евросоюз. Аргументация простая: подземные хранилища газа заполняются с небольшим опережением плана, а в ЕС дефицит топлива, что открывает возможность заработать на высоких ценах. Отменит ли Корецкий действующий с 2022 года мораторий на экспорт топлива — не ясно.Перекладывание убытковУкраинских ретейлеров "догнала" проблема Wildberries. Когда украинские дроны сжигали маркетплейсу склады с товарами, встал вопрос о компенсации селлерам за повреждённое и уничтоженное имущество. Теперь украинские производители и дистрибьюторы потребительских товаров и лекарств пытаются переложить друг на друга убытки за уничтоженные товары. Проекты новых соглашений предусматривают компенсацию убытков производителями и импортерами: от списания долгов за поставленную продукцию до компенсации стоимости уничтоженных складов с лекарствами.Для понимания масштаба проблемы: в начале СВО были уничтожены склады фармдистрибьютора "БаДМ" в Киевской и Полтавской областях, в декабре 2025 года сгорел ещё один склад данного дистрибьютора в Днепропетровске. В октябре прошлого года сгорел склад "Оптима-Фарм" в Киеве, что уничтожено 20% от месячного запаса лекарств на Украине. В 2026 году сгорели ещё три склада "Оптимы". 3 сентября двойному удару подвергся склад израильской фармкомпании Teva, тогда же удары повредили логистический комплекс компании "Биокон" — одного из крупнейших специализированных фармацевтических складов Украины.Схожие проблемы у табачников. По складам и фабрикам "Филип Моррис Украина" с начала СВО пять раз прилетали ракеты и дроны. Замгендиректора Михаил Поляков отмечает проблему со списанием повреждённой от пожара и его тушения продукции."Наши сотрудники до сих пор находят эту намокшую продукцию и снимают с нее бумажные акцизные марки, поскольку этого требует закон. Люди должны наклеивать эти марки на листы формата А3, формировать реестр, сдавать его в налоговую, и только после этого можно претендовать на получение новых акцизных марок", — рассказывает Поляков.Действующее законодательство не позволяет учесть уже уплаченный акциз и получить взамен новые акцизные марки. Особенно остро эта проблема стоит в отношении импортной продукции.По сути, товар — сигареты — сгорели, так и не поступив в реализацию, но компании приходится платить акциз не с прибыли, а с убытков. При этом киевскую власть всё устраивает: у неё нет денег на компенсацию акциза и налоговые льготы.Минфин-отбеливательМинистр финансов Сергей Марченко оценил объём теневой экономики Украины в диапазоне от 30 до 48% от её номинального ВВП. В то же время Марченко отметил, что как министр финансов не может оперировать конкретными оценками теневой экономики, поскольку это фактически означало бы признание бездействия государства в вопросе вывода экономики из тени. Для борьбы с теневой экономикой создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли все фискальные и правоохранительные органы. Она занимается, в частности, схемами выплаты зарплат "в конвертах" и использованием субъектов малого предпринимательства для уклонения от уплаты налогов путем дробления бизнеса.Марченко отмечает, что долгие годы приоритетом Минфина было привлечение внешнего финансирования, однако теперь "партнёры", спонсоры Украины, настойчиво требуют "обелить" экономику, изыскав внутренние источники финансирования в противовес сокращающемуся внешнему.Проще говоря, МВФ и ЕС превратили главу Минфина в лоббиста мер по удушению национального бизнеса. Теперь Марченко считает, что отказ от принятия законопроекта об освобождении международных посылок от льготного налогообложения является большой ошибкой.Ему вторит председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. За январь – август 2026 года государственный бюджет получил на 33,1 млрд грн доходов меньше плана. Почти половина этой суммы пришлась именно на август. Наибольшее невыполнение — по НДС с товаров, произведенных в Украине. Просел также внутренний акциз, дивиденды и часть чистой прибыли хозяйственных организаций, а также ввозная пошлина.Ferrexpo за копейкиПосле месяца простоя работу восстановил Ferrexpo — крупнейший производитель железнорудного сырья и окатышей Украины, владеющий Полтавским, Еристовским и Билановскими ГОКами. Объёмы производства скромные — окатыши производит лишь одна производственная линия, а единственным каналом экспорта является железная дорога с поставками в Евросоюз так как выход в море заблокирован.Перезапуск производства стал возможен после докапитализации компании на сумму 100 млн долларов, из которых 50 млн вложил владелец агрохолдинга Kernel Андрей Веревский, ставший миноритарным акционером компании. Вливание оборотных средств позволит Ferrexpo сводить концы с концами ещё около 18 месяцев.Для Веревского сделка чрезвычайно выгодна.Во-первых, акции куплены им по бросовой цене в 16,5 пенсов за штуку. Это на 42,3% ниже котировок Лондонской биржи в мае, когда компания не опубликовала отчётность, что и остановило торги. И даже несмотря на снижение доли Жеваго с 49% до 45%, вложение 50 млн долларов Веревскому ничем не грозит, но открывает ряд возможностей.Во-вторых, у основного акционера Константина Жеваго острый конфликт с Банковой и Зеленским, которые дали команду налоговой службе не возмещать Ferrexpo экспортный НДС, что привело к накоплению задолженности за год на сумму около 100 млн долларов. Если Банковая по-прежнему не станет возмещать НДС, Жеваго придётся сокращать свою долю в капитале, что откроет для Веревского возможность по увеличению доли. Если море откроется и/или налоговая возместит НДС, а компания вернётся на биржу, Веревский сможет продать свои подорожавшие акции, заработав на этом.В любом случае, данное дело является интересным случаем, когда агробарон вкладывает деньги в промышленность — до того в сельское хозяйство инвестировали промышленники.

https://ukraina.ru/20260908/teper-okonchatelno-evropa-proschaetsya-s-promyshlennostyu-1083077740.html

https://ukraina.ru/20260908/nikakie-territorii-uzhe-ne-vernut-pochemu-usloviya-mira-stali-zhstche-dlya-ukrainy-1083082659.html

украина

киев

венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, киев, венгрия, марченко, сергей корецкий, сергей поляков (судья), ес, минфин, мвф, экономика