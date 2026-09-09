https://ukraina.ru/20260909/v-dnr-iz-za-atak-bespilotnikov-vsu-pogib-mirnyy-zhitel-svodka-za-den-1083088755.html

В ДНР из-за атак беспилотников ВСУ погиб мирный житель. Сводка за день

В ДНР из-за атак беспилотников ВСУ погиб мирный житель. Сводка за день - 09.09.2026 Украина.ру

В ДНР из-за атак беспилотников ВСУ погиб мирный житель. Сводка за день

В ДНР из-за атак беспилотников ВСУ погиб мирный житель ещё 13 пострадали. Об этом глава региона Денис Пушилин вечером 8 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс"

2026-09-09T02:56

2026-09-09T02:56

2026-09-09T02:56

украина.ру

россия

донецкая народная республика

днр

денис пушилин

горловка

донецк

ясиноватая

волноваха

дебальцево

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Киевские боевики продолжают направлять беспилотники на мирных жителей и гражданские объекты региона."Один человек погиб, еще 13 мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ [вооруженных формирований Украины]", — написал Пушилин.Трагедия случилась на автодороге Р-150 в Ясиноватском муниципальном округе, где в результате удара БПЛА погиб мужчина 1993 года рождения, ранения средней степени тяжести получили мужчины 1961, 1971, 1974 и 1999 годов рождения, а также женщина 1969 года рождения. Тяжело ранен также мирный житель в Великоновоселковском округе.Кроме того, на железнодорожной станции Волноваха в Волновахском муниципальном округе при атаке на тепловоз ранения средней степени тяжести получили машинист и его помощник — мужчины 1976 и 1985 годов рождения. Также пострадал мужчина 1986 года рождения.Горловка также подверглась налётам вражеских дронов. Так в Центрально-Городском районе города при атаке на грузовой и легковой автомобили ранения средней степени тяжести получили мужчина 1997 года рождения и женщина 1979 года рождения. В Калининском районе ранения средней степени тяжести получили мужчины 1994 и 1991 годов рождения. Последний также пострадал при атаке на легковой автомобиль.Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим своевременно оказывается квалифицированная медицинская помощь."Повреждены пять домостроений, шесть объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, автобус, четыре грузовых и десять легковых автомобилей в городских округах Донецк, Горловка, Дебальцево, Мариуполь, Торез, Волновахском, Великоновоселковском, Тельмановском и Ясиноватском муниципальных округах", — добавил Пушилин.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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