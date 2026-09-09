Рютте рассказал о выделении Киеву средств на закупку оружия за год - 09.09.2026 Украина.ру
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Рютте рассказал о выделении Киеву средств на закупку оружия за год
Рютте рассказал о выделении Киеву средств на закупку оружия за год - 09.09.2026 Украина.ру
Рютте рассказал о выделении Киеву средств на закупку оружия за год
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что за последний год киевский режим получил на закупку американских вооружений более $10 млрд от своих союзников. Об этом сообщается в пресс-релизе, в ночь на 9 сентября опубликованном на сайте Североатлантического альянса
2026-09-09T02:15
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Летом 2025 года НАТО запустила программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), в рамках которой европейские страны и Канада оплачивают поставки американского оружия Украине."За последний год союзники выделили Украине более $10 млрд в рамках PURL и программы иностранного военного сотрудничества США (FMS)... Это включает в себя $3,5 млрд из кредита ЕС на поддержку Украины", — рассказал Рютте.Накануне глава Минобороны Украины Евгений Хмара подтвердил, что ракеты к зенитным комплексам Patriot производства США заказаны Украиной за счет средств партнеров и кредита ЕС.Ранее сообщалось, что перед запланированным на 8 сентября заседанием Контактной группы по военной помощи Украине ("формат "Рамштайн") в НАТО был передан перечень насущных потребностей киевского режима.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, НАТО, Рютте, ЕС, Европа, Евросоюз, США, Канада, Украина, киевский режим, военная помощь Украине, Мир без границ, война на Украине

Рютте рассказал о выделении Киеву средств на закупку оружия за год

02:15 09.09.2026
 
© AP / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© AP / Virginia Mayo
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что за последний год киевский режим получил на закупку американских вооружений более $10 млрд от своих союзников. Об этом сообщается в пресс-релизе, в ночь на 9 сентября опубликованном на сайте Североатлантического альянса
Летом 2025 года НАТО запустила программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), в рамках которой европейские страны и Канада оплачивают поставки американского оружия Украине.
"За последний год союзники выделили Украине более $10 млрд в рамках PURL и программы иностранного военного сотрудничества США (FMS)... Это включает в себя $3,5 млрд из кредита ЕС на поддержку Украины", — рассказал Рютте.
Накануне глава Минобороны Украины Евгений Хмара подтвердил, что ракеты к зенитным комплексам Patriot производства США заказаны Украиной за счет средств партнеров и кредита ЕС.
Ранее сообщалось, что перед запланированным на 8 сентября заседанием Контактной группы по военной помощи Украине ("формат "Рамштайн") в НАТО был передан перечень насущных потребностей киевского режима.
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