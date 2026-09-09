https://ukraina.ru/20260909/ryutte-rasskazal-o-vydelenii-kievu-sredstv-na-zakupku-oruzhiya-za-god-1083088603.html

Рютте рассказал о выделении Киеву средств на закупку оружия за год

Рютте рассказал о выделении Киеву средств на закупку оружия за год - 09.09.2026 Украина.ру

Рютте рассказал о выделении Киеву средств на закупку оружия за год

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что за последний год киевский режим получил на закупку американских вооружений более $10 млрд от своих союзников. Об этом сообщается в пресс-релизе, в ночь на 9 сентября опубликованном на сайте Североатлантического альянса

2026-09-09T02:15

2026-09-09T02:15

2026-09-09T02:15

украина.ру

новости

нато

рютте

ес

европа

евросоюз

сша

канада

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/09/1083088482_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_ba349db6bbead3a6ee1ff5d3edf88f65.jpg

Летом 2025 года НАТО запустила программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), в рамках которой европейские страны и Канада оплачивают поставки американского оружия Украине."За последний год союзники выделили Украине более $10 млрд в рамках PURL и программы иностранного военного сотрудничества США (FMS)... Это включает в себя $3,5 млрд из кредита ЕС на поддержку Украины", — рассказал Рютте.Накануне глава Минобороны Украины Евгений Хмара подтвердил, что ракеты к зенитным комплексам Patriot производства США заказаны Украиной за счет средств партнеров и кредита ЕС.Ранее сообщалось, что перед запланированным на 8 сентября заседанием Контактной группы по военной помощи Украине ("формат "Рамштайн") в НАТО был передан перечень насущных потребностей киевского режима.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

европа

сша

канада

украина

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, нато, рютте, ес, европа, евросоюз, сша, канада, украина, киевский режим, военная помощь украине, мир без границ, война на украине