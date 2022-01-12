Экономист, зампредседателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаил Делягин заявил, что российским послам и дипломатам не хватает имеющегося образования для работы с представителями Европы: нужно добавить психиатрическую подготовку. Об этом эксперт сказал в интервью изданию Украина.ру

«Да, европейцы сходят с ума. Да, нам не хватает психиатров в дипломатии, потому что традиционные дипломаты не привыкли общаться с обезьянами. Вот зоопсихологи и психиатры — это те, кем нужно укомплектовать штаты МИДа. Я считаю, что посол России в европейской стране не может не иметь психиатрического образования.

Ну в дипломатической академии откройте курсы, объясняйте им, что этот синдром выглядит так, а этот так. Что если какой-нибудь министр подрабатывал в юношестве стриптизом в гей-баре, то он будет иметь такие-то особенности», — сказал Делягин.