Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Узбекистан извлечь урок из нынешней ситуации в Казахстане. Об этом он скзаал в ходе сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 10 января

«Уроки, о которых много говорили, должны извлечь, простите за это, прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, их (организаторов кризиса. — Ред.) взгляды брошены в том числе и на Узбекистан», — сказал Лукашенко.

Никита Мендкович: Что ждет Узбекистан после выборов президента © РИА Новости, Александр Натрускин

Президент Белоруссии призвал народы Казахстана и Киргизии вместе попытаться «решить тяжелые проблемы, которые остались в наследство и созданы в постсоветский период».

Лукашенко заявил, что анализ событий в Казахстане показывает наличие внешнего фактора. Он также отметил, что властям государств «за всеми внешними факторами надо видеть и внутренние».

Ранее президент Белоруссии направил президенту Казахстана телеграмму с заверениями в готовности помочь в стабилизации обстановки в стране.