НАТО проведет переговоры с Россией в духе доброй воли, и готова выслушать ее обеспокоенности. Об этом 10 января заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, передает «Интерфакс»

Столтенберг придумал, что делать с Украиной © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Мы наблюдаем это и в рамках контактов в НАТО. Мы это видели в самых разных областях. Мы активно работаем для того, чтобы добиться мирного решения. Мы готовы продолжать работать с Россией, чтобы найти путь к мирному решению. Одновременно мы должны быть готовы к тому, что Россия вновь захочет применить силу, пойдет по пути конфронтации вместо пути сотрудничества», — сказал Столтенберг.

Поэтому, считает глава Североатлантического альянса, необходимо послать четкий сигнал Москве, что НАТО едина, и что «будут серьезные политические и экономические последствия для России, если она снова решит применить силу против Украины».

При этом он назвал Совет Россия-НАТО (СРН) «важной платформой для консультаций и диалога с Россией». По его мнению, «когда напряженность высока, когда мы видим вызовы и угрозы, как это происходит сегодня, мы должны использовать данную платформу, позволяющую нам разговаривать».

«Это позитивный сигнал, что Россия согласилась провести заседание СРН в среду в Брюсселе», — отметил Столтенберг.

Вместе с тем генсек НАТО заявил, что не стоит ожидать решения всех спорных с Москвой вопросов на предстоящих встречах США и РФ, а также в рамках СРН и ОБСЕ.

В середине декабря Москва опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам. Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.