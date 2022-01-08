Капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев в разговоре с журналистами издания Украина.ру сравнил опубликованные западными СМИ карты российского вторжения на Украину из Крыма с игрой в «морской бой» в песочнице

Британский фрегат, искавший российскую субмарину в Атлантике, случайно столкнулся с ней © Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / Перейти в фотобанк

Для того, чтобы понять суть происходящего, пояснил Горбачев, нужно понять простую вещь: Украина как инструмент влияния России не нужна, в мире вопросы доминирования давно решаются через экономику.

«Завоевывать Украину, даже Юго-Восток, хотя эти люди нам близки, Россия не будет. За последние 30 лет государство Украина и ее юго-восточные области пришли в катастрофическая состояние. Украина на момент распада Советского Союза была самой развитой в экономическом отношении территорией не только в СССР, но и в Европе», — напомнил Горбачев.

Современная война, подчеркнул он, уже не будет выглядеть как то, что всегда понималось под этим словом: солдаты в окопах, бомбежки и взятие пленных. Теперь у противников другие инструменты — а именно — нейтрализация стратегических объектов путем выведения систем из строя и тому подобное.

Полностью интервью с Сергеем Горбачевым можно прочитать здесь.