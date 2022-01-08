По мнению эксперта, такие публикации — часть информационной войны, причем низкопробная часть, поскольку любому специалисту понятна вся глупость подобных утверждений, а рассчитывают авторы «послания» на адресата в виде немецкого бюргера, «который с пивом ест колбаску», или датскую домохозяйку, «не понимающую, что такое современная война».
Для того, чтобы понять суть происходящего, пояснил Горбачев, нужно понять простую вещь: Украина как инструмент влияния России не нужна, в мире вопросы доминирования давно решаются через экономику.
«Завоевывать Украину, даже Юго-Восток, хотя эти люди нам близки, Россия не будет. За последние 30 лет государство Украина и ее юго-восточные области пришли в катастрофическая состояние. Украина на момент распада Советского Союза была самой развитой в экономическом отношении территорией не только в СССР, но и в Европе», — напомнил Горбачев.
Современная война, подчеркнул он, уже не будет выглядеть как то, что всегда понималось под этим словом: солдаты в окопах, бомбежки и взятие пленных. Теперь у противников другие инструменты — а именно — нейтрализация стратегических объектов путем выведения систем из строя и тому подобное.
Полностью интервью с Сергеем Горбачевым можно прочитать здесь.