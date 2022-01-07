По информации официального информагентства Белоруссии Белта, у президента страны Александра Лукашенко состоялся телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевымю Детали разговора неизвестны

По информации Белта, политики обсудили ситуацию в Казахстане. Эти ререговоры стали первым появлением Назарбаева в публичном пространстве с начала беспорядков в Казахстане и перехода кресла председателя Совбеза страны к нынешнему президенту Касыму-Жомарту Токаеву.

Где находится Назарбаев, до сих пор неизвестно. Ранее издание Orda.kz со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Нурсултан Назарбаев покинул страну. По данным издания, вместе с первым президентом республики Казахстан покинули и его дочери вместе со своими семьями. Официального подтверждения информации пока не было.

Ранее, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства и сменил ряд высших руководителей силовых структур, включая главу Комитета национальной безопасности и его первого заместителя, племянника Назарбаева Абиша Самата Сатыбалдыулы. Токаев также возглавил Совет безопасности республики, которым до тех пор бессменно руководил его предшественник.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. Кроме экономических протестующие заявили и политические требования, в том числе потребовали ухода с политической арены Нурсултана Назарбаева.

С 4 января в крупнейшем городе республики, а так же в бывшей столице Казахстана Алматы, происходят столкновения демонстрантов с полицией. На территории всей страны ввели режим ЧП, по приглашению Токаева в Казахстан в настоящий моменьт прибывают силы миротворцев ОДКБ (в нее, помимо Казахстана, входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан).