Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вместе с семьёй покинул страну. В республике остался лишь старший брат первого президента Болат Назарбаев

Об этом 7 января сообщил Telegram-канал Orda.kz.

«У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. В стране остаётся только старший брат Болат Назарбаев», — отмечается в публикации. Племянника Назарбаева задержали - СМИ © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Авторы указали на то, что в официальных сообщениях столицу страны уже не называют Нур-Султаном. Кроме того, с начала политического кризиса в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи.

Ранее этот же канал сообщил о том, что в Казахстане задержали племянника Назарбаева, бывшего замглавы Комитета национальной безопасности Самата Абиша.