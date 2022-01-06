Флот США любят трепать России нервы, маневрируя вдоль границ, но это больше для американского обывателя и оболваненного украинского населения, которое считает, что США их поддерживает. Но Россия их не боится. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру

Виктор Литовкин: Россия полностью контролирует перемещение украинского флота в Азовское море © Sputnik Брайана Харрингтона, в которой он выразил мнение, что проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в регионе. Он также считает необходимым укрепить позиции партнеров по НАТО с помощью крылатых ракет.

«И Путин недавно сказал, что если бы мы потопили их эсминец, то третья мировая война не начнется. Они, конечно, будут вопить, но никуда они не денутся», — подчеркнул эксперт.

Литовкин отметил, что он против упрощенных сравнений российского, китайского и американского флота, у кого больше кораблей и какого класса, так как нельзя отрывать флот от всех вооруженных сил.

«Конечно, мы по составу кораблей серьезно уступаем американцам. У США 11 авианосных ударных группировок, а у нас ни одной. У нас есть один авианосец, но у него нет ударной группировки, которая бы координировалась вокруг него, и он уже не первый год стоит на ремонте. Зато у нас есть мощная система ПВО и ПРО, которой нет у американцев», — перечислил специалист.

Собеседник издания добавил, что в любом случае США уважительно относятся к кораблям Черноморского флота и не рискуют пересекать границу.

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