Оперативный ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» помог бы снизить цену газа в Европе, но при одном условии, рассказали эксперты в комментариях РИА Новости

Немедленное снижение стоимости газа в ЕС после старта поставок по «Северному потоку-2» предсказывает старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит.

«Баланс спроса и предложения не претерпит существенных изменений, и Европа будет по-прежнему испытывать дефицит газа. Однако риск прекращения поставок в Европу мог бы снизиться», — приводит его слова агентство.

Однако заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что запуска газопровода недостаточно, нужны новые контракты на поставку.

«Сейчас тот случай, когда скорейший запуск газопровода отвечает прежде всего интересам европейского рынка и европейских потребителей. Готовы ли политики и чиновники повернуться к ним лицом — вопрос сложный. Пока — не очень, но по мере раскручивания маховика зимы ситуация должна поменяться в лучшую сторону», — отметил Гривач.

В свою очередь директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечает, что цены будут зависеть от того, сможет ли «Газпром» возобновить поставки на краткосрочный, спотовый рынок.

«Важен не столько факт ввода в эксплуатацию газопровода, столько то, насколько "Газпром" будет готов после этого увеличить поставки, то есть возобновить спотовые продажи через электронную платформу и довести уровень заполненности собственных хранилищ в Европе до комфортного», — говорит он.

Маринченко полагает, что только после этого цены смогут опуститься ниже уровня $500 за тысячу кубов.

«В ЕС встанут перед выбором — отключать потребителей или соглашаться». От чего зависит срок пуска «Северного потока — 2» © REUTERS, Maxim Shemetov/File Photo

ЕС же проводит политику отказа от долгосрочных контрактов, не желая брать на себя никакие обязательства по закупкам.

Отказ от долгосрочных контрактов на закупки сжиженного природного газа (СПГ) привел к тому, что весь СПГ стал уходить в Азию, где цены выше, и на европейском рынке газа образовался дефицит.

Опасения трейдеров на газовом рынке усиливались из-за низких запасов газа в Европе перед отопительным сезоном, что привело к абсолютному рекорду стоимости газа в декабре — $2190,4 за тысячу кубов.

3 января котировки фьючерсов на хабе ТТF упали до $800 за тысячу кубов, отыгрывая новости о том, что в Европу массово отправляются танкеры с американским СПГ.

Однако насколько длительным будет эффект от этих сообщений, пока неясно, так как ситуация на европейском газовом рынке остается нестабильной.