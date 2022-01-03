Внесенный в Госдуму президентом России Владимиром Путиным законопроект о гражданстве обладает существенными недостатками, которые мешают воссоединению русского народа, сказал депутат ГД, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру

Ранее президент Путин назвал русский народ самой большой в мире разделенной нацией, отметив что для него это является проблемой. В конце декабря 2021 года он внёс в Госдуму законопроект «О гражданстве».

По словам Затулина, проект этого закона прописан таким образом, что практически не меняет действующую в России миграционную политику.

«Мне не кажется, что он всерьез меняет нашу миграционную политику. Я не удовлетворен этим законопроектом, поскольку целый ряд вещей, которые мы надеялись увидеть в этом законопроекте, не нашли в нем отражения. Они изложены так же, как и в предыдущем законодательстве о гражданстве», — сказал он.

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Сохранились и ограничения по приему в гражданство РФ для тех русских, которым затруднительно доказать проживание своих предков на территории нынешней Российской Федерации, «которая значительно меньше, чем Советский Союз или Российская империя», отметил политик.

«Мы таким образом отсекаем большую категорию людей. Мы же не можем считать жителей Донецка и Луганска жителями в границах РФ, уже не говоря о Киргизии, где живут Семиреченские казаки, о Казахстане или Кавказе», — подчеркнул Затулин.

Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.