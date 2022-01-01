Если в боевых действиях будут задействованы не армии ДНР/ЛНР, а российские подразделения, то, за две недели боевых действий на сторону России перейдет до 70% украинской армии. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Путин в ходе своей итоговой пресс-конференции активно высказался на украинскую тематику. В числе прочего глава государства, отвечая на вопрос британских СМИ, может ли он безоговорочно гарантировать ненападение на Украину, заявил, что действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России.

Офицеров и солдат волнует только одна главная вещь — кто контролирует города, в которых живут из семьи, подчеркнул эксперт.

«Поскольку большинство состава украинской армии с Юго-Востока, то если пророссийские силы будут контролировать Одессу, Харьков, Днепропетровск, Запорожье и Николаев, больше половины офицерского и солдатского состава ВСУ перейдет на сторону России», — указал Марков.

Собеседник издания добавил, что было бы правильно разделение Украины. Запад Украины из-за электоральной поддержки неонацистских партий должен быть лишен права быть частью России, пусть остается где-нибудь с Польшей, люди на Юго-Востоке это право заслужили, и было бы правильно присоединить их к России.

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