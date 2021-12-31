Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины не располагает представлением на введение санкций по активам бывшего президента страны Петра Порошенко, но если соответствующие документы поступят, то голоса наберутся. Об этом 30 декабря заявил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге после заседания

«Мы работаем исключительно с документами… На сегодняшний день у нас нет таких документов. Появятся ли они завтра — зависит от органов, которые имеют право подать эти документы к нам. Как только они будут поданы, они сразу будут вынесены на заседание СНБО… Я думаю, что голосов будет более чем достаточно относительно этого вопроса», — заявил он. Данилов прокомментировал новые санкции против телеканалов © Facebook, Рада національної безпеки і оборони України

В середине декабря Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал. Позднее Порошенко в видеообращении сообщил, что находится в Варшаве и намерен вернуться в январе.

Украинский политолог Руслан Бортник выразил мнение, что Порошенко совершил огромную ошибку, решив в день вручения подозрения улететь за границу, поскольку теперь он выглядит, как преступник, признавший свою вину.