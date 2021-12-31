«Мы работаем исключительно с документами… На сегодняшний день у нас нет таких документов. Появятся ли они завтра — зависит от органов, которые имеют право подать эти документы к нам. Как только они будут поданы, они сразу будут вынесены на заседание СНБО… Я думаю, что голосов будет более чем достаточно относительно этого вопроса», — заявил он.
В середине декабря Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал. Позднее Порошенко в видеообращении сообщил, что находится в Варшаве и намерен вернуться в январе.
Украинский политолог Руслан Бортник выразил мнение, что Порошенко совершил огромную ошибку, решив в день вручения подозрения улететь за границу, поскольку теперь он выглядит, как преступник, признавший свою вину.