Под угрозой доносов, наказаний и даже арестов работников промышленных центров Украины в большевистские времена заставляли переходить на украинский, однако вместе с тем страдала их профессиональная эффективность, рассказал эксперт. Тогда от этой политики отказались.
«Думаю, подобное произойдет и сейчас. Вообще, любая агрессия — от лингвистической до политической — нерентабельна. Принуждением не заменить убеждения. Поэтому, кстати говоря, изжил себя рабовладельческий строй. Поэтому неизбежно рушатся агрессивные националистические режимы», — сказал Выдрин.
России стратегически не опасны агрессивные соседи. Любая агрессия, хоть националистическая, хоть русофобская, болезненна. А болезнь выедает больного изнутри быстрее любых внешних угроз, заключил эксперт.
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