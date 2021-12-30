Большевики пытались насильно перевести всю Украину на мову, однако быстро поняли контрпродуктивность этой затеи. Современная Украина повторяет ошибки прошлого, убеждён украинский и российский политолог Дмитрий Выдрин. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Под угрозой доносов, наказаний и даже арестов работников промышленных центров Украины в большевистские времена заставляли переходить на украинский, однако вместе с тем страдала их профессиональная эффективность, рассказал эксперт. Тогда от этой политики отказались.

«Думаю, подобное произойдет и сейчас. Вообще, любая агрессия — от лингвистической до политической — нерентабельна. Принуждением не заменить убеждения. Поэтому, кстати говоря, изжил себя рабовладельческий строй. Поэтому неизбежно рушатся агрессивные националистические режимы», — сказал Выдрин. Выдрин рассказал о комплексе вины, который преодолевает Россия © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

России стратегически не опасны агрессивные соседи. Любая агрессия, хоть националистическая, хоть русофобская, болезненна. А болезнь выедает больного изнутри быстрее любых внешних угроз, заключил эксперт.

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