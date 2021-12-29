Болгарская ясновидящая Ванга умерла уже больше 20 лет назад, однако в СМИ регулярно появляются ее предсказания, записанные разными людьми. Так, на днях в эфир программы «На самом деле» на Первом канале пришел винодел Борис Кючуков, который заявил, что спросил у провидицы не только о своем будущем, но и о судьбе мира

Дипломатов пора обучать психиатрии - Делягин © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

«Прольется огненный дождь. Дракон извергнет пламя, и потекут огненные слезы. Ему покажут зубы. Другие страны будут пугать, но дракон гордо покажет клыки, и все будут жалеть, что на него наехали», — заявил мужчина.

Он уточнил, что под драконом ясновидящая имела в виду Китай. С информацией Кючукова согласилась присутствовавшая в студии нумеролог. По ее мнению, зеркальная дата с двойками — важный отправной пункт, от которого позже будет многое зависеть.

«Двойка символизирует энергию. Главное, в какое русло ее направить. Если в негативное, то это будет нести неблагоприятные события, разрушения. Если в положительное, то будет нести благо. Двойка — это гармония, единство. Для России 2022-й благоприятен, потом будет лучше и лучше», — сказала нумеролог.