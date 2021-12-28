В политическом плане у Украины и Китая есть ряд разногласий, Киев соответственно выстраивает свою политику, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 28 декабря в интервью «РБК-Украина»

Подергать тигра за усы чужими руками. Зачем Литва и Украина дразнят Китай © president.gov.ua

При этом глава МИД Украины признал, что у страны есть разногласия с Китаем в видении ряда политических вопросов, и Украина соответственно строит свою политику.

«Мы понимаем, что партнером по безопасности Украины номер один является США. И у нас нет намерений отдавать Китаю что-либо, что стратегически может негативно повлиять на безопасность Украины», — отметил Кулеба.

Украинское правительство ранее по требованию США разорвало сделку с Китаем и национализировало предприятие «Мотор Сич». Китайские инвесторы подали иск к Украине.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай придерживается объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу, выступает за урегулирование путем политического диалога.