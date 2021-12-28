Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета. Не совсем понятен статус людей с Ближнего Востока. Президент Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.
Польские власти попытаются представить это как склонение Брюсселя, Берлина и Парижа перед нашей жёсткой позицией и принципиальным подходом. Но все вокруг будут воспринимать подобные утверждения, слова и жесты как напыщенность и попытки представить действительность в совершенно нереалистичном свете, уверен эксперт.
Как всегда — решения будут принимать Германия, Франция и Россия, ЕС и Белоруссия будут на заднем плане, а Польша — в роли наблюдателя, уточнил политолог.
По его словам, из-за того, что Варшава находится на периферии ЕС, её будут похлопывать по спине «за твёрдую позицию», она получит несколько тёплых слов от некоторых политиков, — но периферийность никуда не денется, а отвращение Брюсселя к анти-гуманизму польских властей лишь усугубит ее изоляцию.
«Приведу пример из недавнего прошлого: когда президент Польши Лех Качиньский прилетел в Тбилиси, чтобы поддержать Михаила Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии, тогдашний президент Франции Саркози уладил этот вопрос с Путиным по телефону. Скорее всего, нечто подобное случится и сейчас», — рассуждает Чарнецки.
Варшава охотно довела бы конфликт на польско-белорусской границе до вооруженных столкновений, но ей не дадут этого сделать Берлин, Париж и Москва, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.