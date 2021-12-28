Когда в Москве говорят, что идет военное освоение Украины со стороны НАТО, в Генштабе вооруженных сил РФ наверняка лежат планы силового решения украинского вопроса, если возникнет необходимость. Но пока такой необходимости нет. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Владимир Путин в ходе своей итоговой пресс-конференции активно высказался на украинскую тематику. В числе прочего глава государства, отвечая на вопрос британских СМИ, может ли он безоговорочно гарантировать ненападение на Украину, заявил, что действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России.

Эксперт отметил, что никакой нужды нажимать красную кнопку у Путина нет, учитывая, что 40 млрд было вложено в «Северный поток — 2», и учитывая, что любая война преследует целью улучшить ситуацию, которая было до того, и никаких выгод она Путину и России не несет.

«Зачем играть в солдатики, если росчерком пера можно устроить Армагеддон на территории Украины, если к концу декабря страна останется без угля с веерными отключениями и остановкой предприятий. Этот ущерб сопоставим с ущербом от военных действий», — указал Золотарев.

Украина в этой ситуации служит инструментом США, за счет которого пытаются показать оскал русского медведя, эту концепцию разгоняют именно американские медиа, которые считают, что если эта концепция не дружит с фактами, то тем хуже для фактов, заключил собеседник издания.

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