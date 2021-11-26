Президент Украины Владимир Зеленский оказался в такой ситуации, когда он вынужден воевать со всеми, а воевать со всеми невозможно. Он должен искать компромисс, если хочет остаться президентом до конца срока, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Украина.ру.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции заявил, что получил информацию о подготовке в стране государственного переворота 1 декабря. По его словам, у него есть звуковые материалы, на которых представители России и Украины обсуждают участие олигарха Рината Ахметова, а также привлечение к этому миллиардов долларов. Зеленский счел, что эта информация подается специально для того, чтобы втянуть Ахметова в «войну против него и государства».

— Андрей Владимирович, насколько серьезен конфликт между Зеленским и Ахметовым и к чему он может привести?

— Да, это у нас стало новостью, что Ахметова якобы втягивают в госпереворот. Но это просто элемент информационной войны между Зеленским и Ахметовым. Кроме того, в кулуарах пошли слухи, что готовятся санкции против партнера Ахметова Вадима Новинского. Он уже побывал под российскими санкциями, так что ему не привыкать, но это семафорят Ахметову, что они готовы повышать ставки и включать все рычаги.

Поскольку Ахметов прошел школу 90-х, он прекрасно знает, что может быть дальше. Дальше может быть арест счетов, введение временной администрации на предприятиях, закрытие телеканалов, и Ахметов может включить все рычаги и за ценой не постоять. Как человек, который контролирует треть экономики и четверть валютной выручки страны, он не сильно стеснен в средствах.

Учитывая беспрецедентно сложную для энергетики Украины зиму, глубоко копая в поисках внутреннего врага, можно докопаться до фундамента, и под обломками могут оказаться все, включая президента. Повышение ставок в этом конфликте может привести к разрушительным последствиям для страны.

Насколько я понял из слов Зеленского, он оставил возможность для компромисса и мосты не сожжены. В этой связи какие бы ни принимались антиолигархические законы, нужно найти компромисс, поскольку политический конфликт в условиях проблем, с которыми можно столкнуться этой зимой, может привести к печальным последствиям.

— Зеленский снова уклончиво ответил на вопрос, пойдет ли он на второй срок. Если все-таки пойдет, на что будет делать ставку в избирательной кампании?

— Решение еще не принято, но желание есть. Многое будет зависеть от рейтингов и политической конфигурации. Даже тех ресурсов, которые дает президентское кресло, для победы этого может оказаться недостаточно (доказано Леонидом Кучмой). Ему удалось найти олигархический консенсус и остаться на второй срок, но это было давно. А так дольше одного срока никто не задерживался, а Янукович вообще сошел с дистанции раньше времени.

Зеленскому надо думать именно об этом. Он оказался в такой ситуации, когда он вынужден воевать со всеми, а воевать со всеми невозможно. Если он проскочит эту зиму без того, что его рейтинг опустится до отметки в 10-12 процентов, тогда можно будет о чем-то говорить.

Если он переживет эту зиму, то на выборах Зеленский будет делать акцент на модернизации страны, учитывая его выступление на форуме «Большое строительство: авиация и туризм», где он анонсировал создание национальной авиационной компании, закупки 20 французских аэробусов и строительство новых аэропортов. Думаю, он будет двигаться в этом направлении.

— Зеленский заявил, что теоретически угроза «полномасштабного вторжения России» возможна, но счел вал публикаций в СМИ на эту тему элементом запугивания. Что он хочет сказать этой свой позицией?

— Это вполне адекватная, но неполная позиция. Когда в Москве говорят, что идет военное освоение Украины со стороны НАТО, в Генштабе вооруженных сил РФ наверняка лежат планы силового решения украинского вопроса, если возникнет необходимость. Военным по должности положено просматривать все варианты.

Другое дело, что никакой нужды нажимать красную кнопку у Владимира Путина нет, учитывая, что 40 млрд было вложено в «Северный поток — 2» и готовится встреча с Байденом. Любая война преследует целью улучшить ситуацию, которая было до того. Никаких выгод она Путину и России не несет.

Зачем играть в солдатики, если росчерком пера можно устроить Армагеддон на территории Украины, если к концу декабря страна останется без угля с веерными отключениями и остановкой предприятий. Этот ущерб сопоставим с ущербом от военных действий.

Просто на этом играет часть окружения американского окружения, но непонятно, с какой целью — чтобы подтолкнуть к тому, чтобы дальше договариваться, или чтобы ее сорвать встречу президента России и США. Украина в этой ситуации служит инструментом, за счет которого пытаются показать оскал русского медведя.

Эту концепцию разгоняют именно американские медиа, которые считают, что если эта концепция не дружит с фактами, то тем хуже для фактов.

— В России некоторые эксперты заговорили, что поскольку Зеленский не хочет полномасштабной войны, то нужно ситуативно поддержать Ермака с тем, чтобы он договорился по выполнению Минских соглашений. Насколько это реально?

— Учитывая последние дипломатические маневры вокруг «Минска» и «Нормандского формата», все идет к тому, что вместо Нормандской четверки может остаться тройка, а на «Минске» будет поставлен жирный крест. Я всегда напоминаю формулу Резникова: «Мы не можем отказаться от Минских соглашений, но не можем их выполнить», но когда-то этой формуле придет конец.

Что касается Ермака, то тут внутриполитический аспект. Если Зеленский сдаст Ермака, то это будет означать, что он слаб, и что его можно дожимать. Это слишком важная фигура, на которой все завязано. Зеленский на это не пойдет и она дал это понять.

— Найдется ли на Украине аналог Владимира Путина, который приструнил бы олигархов и вывел бы страну из-под внешнего управления?

— В нынешних условиях нет, поскольку украинский политический и бизнес-бомонд по определению компрадорский. Даже если такой человек найдется, его собьют на ближних подступах.