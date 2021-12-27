В одном из районов Харькова, на улице Библика, 2 «прописался» новый арт-объект. Памятник, названный горожанами украинским «Стоунхенджем», вызвал серьезные споры в обществе. Об этом на днях сообщил в своем Facebook депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк

«Полтора миллиона за этот вот… арт-объект, прости господи. Инсталляция "деньги в никуда". Харьков. Эпоха позднего бюджетного распила», — написал он.

К посту Черняк приложил снимок новой инсталляции, которая представляет собой «разбросанные» в форме британского «Стоунхенджа» бетонные блоки. Только автор харьковской работы решил серьезно не заморачиваться и даже не обрабатывал бетонные блоки, чтобы их «состарить». Стоимость объекта — 1,5 млн грн (более 4 млн руб.).

«Честно говоря, хочется плакать, ну сколько можно нас держать за… не буду говорить кого, самое обидное, что ничего не меняется, а становится все только более и более убогое…», «Это же жесть Стоунхенджа. Карфаген римляне разрушили», «Чувствуется, тут один и тот же подход к деньгам харьковских налогоплательщиков», «Этот объект еще назовут полевым укреплением территориальной обороны», «Как страшно», «А давайте запустим петицию — поручим мэру обменять в Англии на их старый Стоунхендж… У нас —то поновей, попрочней…Пусть Терехов доплату требует!», — оценили работу харьковчане.

На самом деле проект похожий на каменное мегалитическое сооружение Англии называется «Скифское наследие». Автор современной работы в Харькове — Евгений Кулик. В описании своего монумента он объяснил, что создал его для «повышения качества жизни харьковчан, повышения культуры и туристической привлекательности Харькова».

Директор информационного департамента мэрии города Юрий Сидоренко пояснил, что проект участвовал в конкурсе «Бюджет участия» в 2019 году, и успокоил горожан.

«Харьковчане путем голосования в интернете его поддержали и выбрали одним из финалистов. Но! Конечно же, в таком виде "ця споруда" ("это сооружение" — ред.) принята не будет. Соответственно, ни о какой оплате речи тоже не идет — в этом вопросе позиция мэра принципиальна. Деньги реализатору проекта заплачены не будут», — подчеркнул чиновник.

Проект «Бюджет участия» существует на средства бюджета Харькова. На что потратить эти деньги, решают горожане путем голосования. Например, в 2020 году общая сумма «Бюджета» составила 50 млн грн (почти 135 млн руб.).

Не так давно похожий скандал разгорелся в Одессе. Там местная Художница Ева Ятт создала памятник коронавирусу в виде молекулы COVID-19 c прикрепленными к нему первичными половыми признаками.