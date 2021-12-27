Сегодня около четверти опрошенных россиян следят за событиями на Украине, это намного меньше, чем несколько лет назад. Об этом заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, передает 27 декабря газета «Известия»

Россия – Украина: война в воздухе. Прогноз без иллюзий © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

«Есть в новостях — послушаем, нет — особо не думаем», — сказал Федоров.

Интерес к Украине сохранился у представителей старшего поколения, однако они уже не в большинстве.

Глава ВЦИОМа пояснил, что для россиян сейчас главный интерес представляют не события на Украине, которую они стали воспринимать как «отрезанный ломоть», а их влияние на Россию, ее благосостояние и развитие.