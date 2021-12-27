Он объяснил, что тема Украины перестала интересовать россиян, став рутинной. Большинство граждан воспринимают ее просто как новости.
«Есть в новостях — послушаем, нет — особо не думаем», — сказал Федоров.
Интерес к Украине сохранился у представителей старшего поколения, однако они уже не в большинстве.
Глава ВЦИОМа пояснил, что для россиян сейчас главный интерес представляют не события на Украине, которую они стали воспринимать как «отрезанный ломоть», а их влияние на Россию, ее благосостояние и развитие.