Зеленский договорился с президентом Азербайджана о "совместных мероприятиях"
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
© Пресс-служба президента Украины
"Перспективные проекты" Украины и Азербайджана обсудил Владимир Зеленский с президентом республики Ильхамом Алиевым во вторник, 21 мая
В соцсети Х Зеленский сообщил, что провел с азербайджанским лидером телефонные переговоры, в ходе которых поднимались вопросы безопасности и сотрудничества двух стран.
"У нас есть перспективные проекты в энергетике, торговле и других сферах. Поручили командам активизировать работу по их реализации и скоординировали будущие совместные мероприятия", – сказано на странице Зеленского.
Других подробностей не сообщается, а азербайджанский лидер и вовсе не объявлял о состоявшихся переговорах.
Зимой Зеленский и Алиев провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Как отмечали СМИ, лидеры двух стран выбрали для общения английский язык, хотя Алиев чаще ведëт переговоры на русском.
После Азербайджан и Казахстан обвиняли в военных поставках Украине.
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