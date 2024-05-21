https://ukraina.ru/20240521/1055207233.html

Зеленский договорился с президентом Азербайджана о "совместных мероприятиях"

Зеленский договорился с президентом Азербайджана о "совместных мероприятиях" - 21.05.2024 Украина.ру

Зеленский договорился с президентом Азербайджана о "совместных мероприятиях"

"Перспективные проекты" Украины и Азербайджана обсудил Владимир Зеленский с президентом республики Ильхамом Алиевым во вторник, 21 мая

2024-05-21T22:48

2024-05-21T22:48

2024-05-21T22:48

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азербайджан

украина

владимир зеленский

ильхам алиев

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коалиция

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В соцсети Х Зеленский сообщил, что провел с азербайджанским лидером телефонные переговоры, в ходе которых поднимались вопросы безопасности и сотрудничества двух стран. Других подробностей не сообщается, а азербайджанский лидер и вовсе не объявлял о состоявшихся переговорах. Зимой Зеленский и Алиев провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Как отмечали СМИ, лидеры двух стран выбрали для общения английский язык, хотя Алиев чаще ведëт переговоры на русском.После Азербайджан и Казахстан обвиняли в военных поставках Украине.

https://ukraina.ru/20231208/1051852757.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, азербайджан, украина, владимир зеленский, ильхам алиев, переговоры, сво, война, коалиция