Зеленский договорился с президентом Азербайджана о "совместных мероприятиях" - 21.05.2024 Украина.ру
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Зеленский договорился с президентом Азербайджана о "совместных мероприятиях"
Зеленский договорился с президентом Азербайджана о "совместных мероприятиях" - 21.05.2024 Украина.ру
Зеленский договорился с президентом Азербайджана о "совместных мероприятиях"
"Перспективные проекты" Украины и Азербайджана обсудил Владимир Зеленский с президентом республики Ильхамом Алиевым во вторник, 21 мая
2024-05-21T22:48
2024-05-21T22:48
новости
азербайджан
украина
владимир зеленский
ильхам алиев
переговоры
сво
война
коалиция
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В соцсети Х Зеленский сообщил, что провел с азербайджанским лидером телефонные переговоры, в ходе которых поднимались вопросы безопасности и сотрудничества двух стран. Других подробностей не сообщается, а азербайджанский лидер и вовсе не объявлял о состоявшихся переговорах. Зимой Зеленский и Алиев провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Как отмечали СМИ, лидеры двух стран выбрали для общения английский язык, хотя Алиев чаще ведëт переговоры на русском.После Азербайджан и Казахстан обвиняли в военных поставках Украине.
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новости, азербайджан, украина, владимир зеленский, ильхам алиев, переговоры, сво, война, коалиция
Новости, Азербайджан, Украина, Владимир Зеленский, Ильхам Алиев, переговоры, СВО, война, коалиция

Зеленский договорился с президентом Азербайджана о "совместных мероприятиях"

22:48 21.05.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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"Перспективные проекты" Украины и Азербайджана обсудил Владимир Зеленский с президентом республики Ильхамом Алиевым во вторник, 21 мая
В соцсети Х Зеленский сообщил, что провел с азербайджанским лидером телефонные переговоры, в ходе которых поднимались вопросы безопасности и сотрудничества двух стран.
"У нас есть перспективные проекты в энергетике, торговле и других сферах. Поручили командам активизировать работу по их реализации и скоординировали будущие совместные мероприятия", – сказано на странице Зеленского.
Других подробностей не сообщается, а азербайджанский лидер и вовсе не объявлял о состоявшихся переговорах.
Зимой Зеленский и Алиев провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Как отмечали СМИ, лидеры двух стран выбрали для общения английский язык, хотя Алиев чаще ведëт переговоры на русском.
После Азербайджан и Казахстан обвиняли в военных поставках Украине.
8 декабря 2023, 10:54
Азербайджан отрицает поставки снарядов для ВСУ. Чего хочет Баку?Украинский волонтёр Роман Бочкала выложил в сеть своё фото из цеха, в котором производятся 122-миллиметровые артиллерийские снаряды для нужды ВСУ. Заинтересованные интернет-пользователи идентифицировали место, в котором было сделано фото, как завод азербайджанской компании Palladium Defense and Security Solutions
 
НовостиАзербайджанУкраинаВладимир ЗеленскийИльхам АлиевпереговорыСВОвойнакоалиция
 
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