https://ukraina.ru/20240522/1055209968.html

Главный дипломат США заявил, что иранский народ выиграл от гибели президента Раиси

Главный дипломат США заявил, что иранский народ выиграл от гибели президента Раиси - 22.05.2024 Украина.ру

Главный дипломат США заявил, что иранский народ выиграл от гибели президента Раиси

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир и иранский народ выиграли от гибели президента Ирана Эбрахима Раиси

2024-05-22T09:49

2024-05-22T09:49

2024-05-22T09:49

новости

иран

сша

азербайджан

эбрахим (ибрахим) раиси

энтони блинкен

владимир путин

оон

гибель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103303/39/1033033945_0:254:1989:1373_1920x0_80_0_0_02a8660ce34fa45ed1cc0dfb90ff0a55.jpg

Глава американской дипломатии ответил на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли мир "лучше теперь, когда Раиси мертв".Он добавил, что в США не оплакивают гибели иранского президента. Также Блинкен счёл ненужным объявлять в ООН минуту молчания в память о нём.Однако госдепартамент опубликовал соболезнования в связи с гибелью Раиси.19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси. На борту также находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица государства.Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Президент России Владимир Путин 20 мая направил телеграмму Верховному руководителю Исламской Республики Иран аятолле Али Хаменеи. Российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси. Путин подчеркнул, что навсегда сохранит о Раиси самую светлую память.

https://ukraina.ru/20240520/1055183717.html

иран

сша

азербайджан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, азербайджан, эбрахим (ибрахим) раиси, энтони блинкен, владимир путин, оон, гибель