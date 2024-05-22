Главный дипломат США заявил, что иранский народ выиграл от гибели президента Раиси - 22.05.2024 Украина.ру
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Главный дипломат США заявил, что иранский народ выиграл от гибели президента Раиси
Главный дипломат США заявил, что иранский народ выиграл от гибели президента Раиси - 22.05.2024 Украина.ру
Главный дипломат США заявил, что иранский народ выиграл от гибели президента Раиси
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир и иранский народ выиграли от гибели президента Ирана Эбрахима Раиси
2024-05-22T09:49
2024-05-22T09:49
новости
иран
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азербайджан
эбрахим (ибрахим) раиси
энтони блинкен
владимир путин
оон
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Глава американской дипломатии ответил на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли мир "лучше теперь, когда Раиси мертв".Он добавил, что в США не оплакивают гибели иранского президента. Также Блинкен счёл ненужным объявлять в ООН минуту молчания в память о нём.Однако госдепартамент опубликовал соболезнования в связи с гибелью Раиси.19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси. На борту также находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица государства.Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Президент России Владимир Путин 20 мая направил телеграмму Верховному руководителю Исламской Республики Иран аятолле Али Хаменеи. Российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси. Путин подчеркнул, что навсегда сохранит о Раиси самую светлую память.
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новости, иран, сша, азербайджан, эбрахим (ибрахим) раиси, энтони блинкен, владимир путин, оон, гибель
Новости, Иран, США, Азербайджан, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, Энтони Блинкен, Владимир Путин, ООН, гибель

Главный дипломат США заявил, что иранский народ выиграл от гибели президента Раиси

09:49 22.05.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм
© Пресс-служба МИД РФ
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир и иранский народ выиграли от гибели президента Ирана Эбрахима Раиси
Глава американской дипломатии ответил на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли мир "лучше теперь, когда Раиси мертв".
"Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше", - ответил Блинкен.
Он добавил, что в США не оплакивают гибели иранского президента. Также Блинкен счёл ненужным объявлять в ООН минуту молчания в память о нём.
Однако госдепартамент опубликовал соболезнования в связи с гибелью Раиси.
19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси. На борту также находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица государства.
Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Президент России Владимир Путин 20 мая направил телеграмму Верховному руководителю Исламской Республики Иран аятолле Али Хаменеи. Российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси. Путин подчеркнул, что навсегда сохранит о Раиси самую светлую память.
Цветы в память о президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
20 мая, 18:46
Кто причастен к гибели президента Ирана?Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и его делегации подтвердилась 20 мая. Вертолет, на борту которого находился лидер Исламского государство, потерпел крушение 19 мая.
 
НовостиИранСШААзербайджанЭбрахим (Ибрахим) РаисиЭнтони БлинкенВладимир ПутинООНгибель
 
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