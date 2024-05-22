Конгрессмены упрашивают Пентагон разрешить Киеву атаковать российский тыл
00:00 22.05.2024 (обновлено: 00:01 22.05.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Вооруженные силы Украины могли бы при "определенных обстоятельствах" наносить удары американским оружием по военным целям на территории России. С соответствующим письмом к шефу Пентагона Ллойду Остину обратилась группа конгрессменов, членов Постоянного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки
Свое обращение конгрессмены аргументировали сложной обстановкой на фронте, которая складывается не в пользу украинской армии.
"Украинские чиновники выразили серьезную обеспокоенность, заявив, что ситуация сейчас хуже, чем когда-либо. Соединенные Штаты должны позволить Украине при определенных обстоятельствах использовать оружие, которое может поражать цели в России", – заявил глава комитета по разведке Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер.
По сути, конгрессмены подтвердили слова Владимира Зеленского, который накануне сообщал, что просит у союзников разрешения для нанесения ударов в российский тыл.
По словам американских законодателей, украинскому лидеру отказывают в "эффективной защите" якобы из-за политики президента США Джо Байдена.
"Наши украинские союзники просят разрешения использовать определенные типы оружия (...) Это чрезвычайно важно, чтобы администрация Байдена позволила военным лидерам Украины иметь возможность осуществлять полный спектр операций", - сказано в письме, которое подписали уже 13 конгрессменов, передает "РБК-Украина".
Законодатели также призвали Пентагон увеличить количество украинских пилотов, которые США тренируют на истребителях F-16.
Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Вашингтон против расширения географии использования американского оружия, а ВСУ следует наносить удары исключительно в пределах границ Украины, которые признали в США.
Сам Зеленский утверждает, будто украинская армия никогда не использовала западное вооружение, атакуя территорию России.