https://ukraina.ru/20240522/1055208274.html

Конгрессмены упрашивают Пентагон разрешить Киеву атаковать российский тыл

Конгрессмены упрашивают Пентагон разрешить Киеву атаковать российский тыл - 22.05.2024 Украина.ру

Конгрессмены упрашивают Пентагон разрешить Киеву атаковать российский тыл

Вооруженные силы Украины могли бы при "определенных обстоятельствах" наносить удары американским оружием по военным целям на территории России. С соответствующим письмом к шефу Пентагона Ллойду Остину обратилась группа конгрессменов, членов Постоянного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки

2024-05-22T00:00

2024-05-22T00:00

2024-05-22T00:01

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Свое обращение конгрессмены аргументировали сложной обстановкой на фронте, которая складывается не в пользу украинской армии. По сути, конгрессмены подтвердили слова Владимира Зеленского, который накануне сообщал, что просит у союзников разрешения для нанесения ударов в российский тыл. По словам американских законодателей, украинскому лидеру отказывают в "эффективной защите" якобы из-за политики президента США Джо Байдена. Законодатели также призвали Пентагон увеличить количество украинских пилотов, которые США тренируют на истребителях F-16. Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Вашингтон против расширения географии использования американского оружия, а ВСУ следует наносить удары исключительно в пределах границ Украины, которые признали в США. Сам Зеленский утверждает, будто украинская армия никогда не использовала западное вооружение, атакуя территорию России.

https://ukraina.ru/20240520/1055183539.html

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новости, украина, сша, ллойд остин, владимир зеленский, пентагон, вооруженные силы украины, сво, военная помощь, военная техника