Конгрессмены упрашивают Пентагон разрешить Киеву атаковать российский тыл - 22.05.2024 Украина.ру
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Конгрессмены упрашивают Пентагон разрешить Киеву атаковать российский тыл
Конгрессмены упрашивают Пентагон разрешить Киеву атаковать российский тыл - 22.05.2024 Украина.ру
Конгрессмены упрашивают Пентагон разрешить Киеву атаковать российский тыл
Вооруженные силы Украины могли бы при "определенных обстоятельствах" наносить удары американским оружием по военным целям на территории России. С соответствующим письмом к шефу Пентагона Ллойду Остину обратилась группа конгрессменов, членов Постоянного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки
2024-05-22T00:00
2024-05-22T00:01
новости
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ллойд остин
владимир зеленский
пентагон
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Свое обращение конгрессмены аргументировали сложной обстановкой на фронте, которая складывается не в пользу украинской армии. По сути, конгрессмены подтвердили слова Владимира Зеленского, который накануне сообщал, что просит у союзников разрешения для нанесения ударов в российский тыл. По словам американских законодателей, украинскому лидеру отказывают в "эффективной защите" якобы из-за политики президента США Джо Байдена. Законодатели также призвали Пентагон увеличить количество украинских пилотов, которые США тренируют на истребителях F-16. Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Вашингтон против расширения географии использования американского оружия, а ВСУ следует наносить удары исключительно в пределах границ Украины, которые признали в США. Сам Зеленский утверждает, будто украинская армия никогда не использовала западное вооружение, атакуя территорию России.
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новости, украина, сша, ллойд остин, владимир зеленский, пентагон, вооруженные силы украины, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, США, Ллойд Остин, Владимир Зеленский, Пентагон, Вооруженные силы Украины, СВО, военная помощь, военная техника

Конгрессмены упрашивают Пентагон разрешить Киеву атаковать российский тыл

00:00 22.05.2024 (обновлено: 00:01 22.05.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Вооруженные силы Украины могли бы при "определенных обстоятельствах" наносить удары американским оружием по военным целям на территории России. С соответствующим письмом к шефу Пентагона Ллойду Остину обратилась группа конгрессменов, членов Постоянного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки
Свое обращение конгрессмены аргументировали сложной обстановкой на фронте, которая складывается не в пользу украинской армии.

"Украинские чиновники выразили серьезную обеспокоенность, заявив, что ситуация сейчас хуже, чем когда-либо. Соединенные Штаты должны позволить Украине при определенных обстоятельствах использовать оружие, которое может поражать цели в России", – заявил глава комитета по разведке Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер.

По сути, конгрессмены подтвердили слова Владимира Зеленского, который накануне сообщал, что просит у союзников разрешения для нанесения ударов в российский тыл.
По словам американских законодателей, украинскому лидеру отказывают в "эффективной защите" якобы из-за политики президента США Джо Байдена.
"Наши украинские союзники просят разрешения использовать определенные типы оружия (...) Это чрезвычайно важно, чтобы администрация Байдена позволила военным лидерам Украины иметь возможность осуществлять полный спектр операций", - сказано в письме, которое подписали уже 13 конгрессменов, передает "РБК-Украина".
Законодатели также призвали Пентагон увеличить количество украинских пилотов, которые США тренируют на истребителях F-16.
Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Вашингтон против расширения географии использования американского оружия, а ВСУ следует наносить удары исключительно в пределах границ Украины, которые признали в США.
Сам Зеленский утверждает, будто украинская армия никогда не использовала западное вооружение, атакуя территорию России.
- РИА Новости, 1920, 20.05.2024
20 мая, 18:06
Следующие недели будут решающими для Украины, заявили в ПентагонеПредстоящие недели и месяцы будут решающими, а потому союзники Киева намерены действовать решительно, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе 22-го заседания Контактной группы по обороне Украины
 
НовостиУкраинаСШАЛлойд ОстинВладимир ЗеленскийПентагонВооруженные силы УкраиныСВОвоенная помощьвоенная техника
 
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