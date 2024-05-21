В ФРГ памятник на могиле Бандеры разрисовали, требуя проведения выборов на Украине - 21.05.2024 Украина.ру
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В ФРГ памятник на могиле Бандеры разрисовали, требуя проведения выборов на Украине
В ФРГ памятник на могиле Бандеры разрисовали, требуя проведения выборов на Украине - 21.05.2024 Украина.ру
В ФРГ памятник на могиле Бандеры разрисовали, требуя проведения выборов на Украине
В Германии неизвестные сделали несколько надписей "нам нужны выборы" на памятнике на могиле Степана Бандеры, сообщил украинский журналист и писатель Вахтанг Кипиани, передает "Цензор. Нет"
2024-05-21T22:25
2024-05-21T23:16
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Надписи сделаны на украинском языке, но традиционно в случившемся обвинили российскую сторону. "Теперь они решили качать тему "нам нужны выборы". Им нужна дестабилизация и повторение хаоса времен украинской революции, когда была борьба всех против всех", – написал Кипианина своей странице в сети. Памятник Бендере, которого на Украине считают героем, неоднократно подвергался атакам. Из года в год их разрисовывают красками, обливают неизвестными веществами, в том числе, справляют нужду. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, однако от проведения выборов в стране отказались из-за продленного режима военного положения на Украине. Зеленский самостоятельно решил, что его пять лет еще не закончились.
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новости, степан бандера, владимир зеленский, украина, германия, президентские выборы, сво
Новости, Степан Бандера, Владимир Зеленский, Украина, Германия, президентские выборы, СВО

В ФРГ памятник на могиле Бандеры разрисовали, требуя проведения выборов на Украине

22:25 21.05.2024 (обновлено: 23:16 21.05.2024)
 
В ФРГ памятник на могиле Бандеры разрисовали, требуя проведение выборов
В ФРГ памятник на могиле Бандеры разрисовали, требуя проведение выборов
Читать в
В Германии неизвестные сделали несколько надписей "нам нужны выборы" на памятнике на могиле Степана Бандеры, сообщил украинский журналист и писатель Вахтанг Кипиани, передает "Цензор. Нет"
Надписи сделаны на украинском языке, но традиционно в случившемся обвинили российскую сторону.

"Теперь они решили качать тему "нам нужны выборы". Им нужна дестабилизация и повторение хаоса времен украинской революции, когда была борьба всех против всех", – написал Кипианина своей странице в сети.

Памятник Бендере, которого на Украине считают героем, неоднократно подвергался атакам. Из года в год их разрисовывают красками, обливают неизвестными веществами, в том числе, справляют нужду.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, однако от проведения выборов в стране отказались из-за продленного режима военного положения на Украине. Зеленский самостоятельно решил, что его пять лет еще не закончились.
Зеленский в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
09:13
Легитимный или легальный: у Зеленского истек президентский срокСрок полномочий президента Украины Владимира Зеленского 20 мая истек. Новые выборы не назначены, состояние войны не объявлено, а значит, нынешний глава страны продолжает исполнять свои обязанности
 
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