https://ukraina.ru/20240521/1055207070.html

В ФРГ памятник на могиле Бандеры разрисовали, требуя проведения выборов на Украине

В ФРГ памятник на могиле Бандеры разрисовали, требуя проведения выборов на Украине - 21.05.2024 Украина.ру

В ФРГ памятник на могиле Бандеры разрисовали, требуя проведения выборов на Украине

В Германии неизвестные сделали несколько надписей "нам нужны выборы" на памятнике на могиле Степана Бандеры, сообщил украинский журналист и писатель Вахтанг Кипиани, передает "Цензор. Нет"

2024-05-21T22:25

2024-05-21T22:25

2024-05-21T23:16

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Надписи сделаны на украинском языке, но традиционно в случившемся обвинили российскую сторону. "Теперь они решили качать тему "нам нужны выборы". Им нужна дестабилизация и повторение хаоса времен украинской революции, когда была борьба всех против всех", – написал Кипианина своей странице в сети. Памятник Бендере, которого на Украине считают героем, неоднократно подвергался атакам. Из года в год их разрисовывают красками, обливают неизвестными веществами, в том числе, справляют нужду. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, однако от проведения выборов в стране отказались из-за продленного режима военного положения на Украине. Зеленский самостоятельно решил, что его пять лет еще не закончились.

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новости, степан бандера, владимир зеленский, украина, германия, президентские выборы, сво