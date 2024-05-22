https://ukraina.ru/20240522/1055193989.html

Возвращение в Руину и люди-невидимки. Украинские эксперты о мрачном будущем нации и государства

Возвращение в Руину и люди-невидимки. Украинские эксперты о мрачном будущем нации и государства - 22.05.2024 Украина.ру

Возвращение в Руину и люди-невидимки. Украинские эксперты о мрачном будущем нации и государства

На Украине обсуждают события на фронте, спорят о том, обеспечит ли ужесточение мобилизации достаточное количество новых бойцов и думают над тем, насколько эти бойцы будут мотивированы

2024-05-22T05:33

2024-05-22T05:33

2024-05-22T05:33

эксклюзив

сво

украина

всу

мобилизация

владимир зеленский

андрей золотарев

игорь мосейчук

анатолий шарий

политика

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Конечно, говорят и о свершившемся уже истечении срока президентских полномочий Зеленского. Правда, говорить об этом опасно.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник информирует, что Офис президента будто бы "дал указание СБУ отслеживать все активности по треку легитимности Зеленского"."На Банковой считают, что этот вопрос станет активно обсуждаться в социальных сетях, а, значит, посеет сомнения в обществе, для чего нужно продолжать войну, так как это обеспечивает власть Зеленскому", - пишут авторы канала.А ведь Зеленский обещал мир, потому-то за него и проголосовало большинство избирателей, отмечает украинский журналист-расследователь Анатолий Шарий.,Ю проживающий за ее пределами. Он напомнил, что где-то в это время уже проходила бы инаугурация нового президента Украины, но - "случилось так, как случилось, Зеленский узурпировал власть и теперь он вечный правитель Украины".Напомним, Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта 2024 года, но избирательную кампанию отменили под предлогом военного положения в стране.Что в результате? Ситуация в стране такова, что она угрожает самому существованию государства и существованию всей украинской нации, считает украинский политолог, участник карательной "АТО" на Донбассе Игорь Мосийчук*."Мы сейчас имеем такое сокращение мужчин репродуктивного возраста, такое падение рождаемости, которое у нас было во времена Руины", - заявил он в эфире ютуб-канала "ПолитЭксперт".Миллионы украинцев нынешняя власть вытолкала за границу, а теперь уже речь заходит о привлечении мигрантов, продолжил Мосийчук. По его мнению, цель понятна – кто-то стремится создать на Украине транснациональную и транскультурную общность, в которой украинский этнос не будет доминирующим, которой легко будет управлять."Это будет просто территория, земля перейдет в собственность корпораций - там BlackRock и не только". - обрисовал политик свое видение возможного варианта украинского будущего. Точнее, его отсутствия.Мосийчук отметил, что война прерывает жизни, пресекает целые роды, и нужно ответить на вопрос, что важнее — "территории или жизнь народа, жизнь нации?"Киев сейчас толкают к "похабному" миру. Банковая к этому пока не готова, но все может измениться, считает украинский политолог Андрей Золотарев. Он отметил в эфире одного из ютуб-каналов, что западные партнеры Киева "войну в долгую не тянут".Сама Украина (точнее, киевский режим – Ред.) могла худо-бедно тягаться с Россией какое-то время, но воевать долго, не изменив старую коррумпированную систему – это была безнадежная затея, добавил политолог. По словам Золотарева, следует ожидать от русских новых ударов на новых направлениях, и противопоставить этому будет нечего. Потому уже к осени Киев рискует полностью потерять Донбасс.Говорят, конечно, и о мобилизации. По словам Золотарева, дело даже не во вступившем в силу 18 мая законе об ее ужесточении: уже год тому назад начала назревать колоссальная проблема, которая состоит в том, что "общество начало отделяться от государства".По его словам, эти люди понимают, что главное – не попадаться. А поскольку львиная доля документации в ТЦК по-прежнему существуют в бумажном виде, то сейчас "от 30 до 40% у нас - это люди-невидимки, то есть, человек есть, но то ли бумаги где-то пылятся, то ли…".Уже были открытые протесты против ужесточения мобилизации — в частности, акция дальнобойщиков. В Николаевской области женщины перекрыли дорогу и не пропустили сотрудников ТЦК в село. Но это цветочки. Многие на Украине считают, что главные события еще впереди.Украинский политический аналитик Александр Кочетков в своем блоге отметил, что "главным мотивом возможных протестов будет вопиющая несправедливость, когда одним придется воевать, а другие продолжат набивать карманы"."То есть, вновь возвращаемся к системным проблемам взаимодействия украинского общества и порожденной им власти", - констатировал эксперт.Что до нынешней власти, то даже вполне лояльные региональные СМИ отмечают, что "в последние годы корабль "Украина" с капитаном Зеленским медленно плывет не в сторону Южной Кореи, а в сторону Кореи Северной". Автор интернет-издания "Провинция" поясняет: "В стране проблемы с соблюдением гражданских прав, свободой слова, ужасное социальное неравенство". И очень заметно, что "Зеленский значительно больше думает о том, как бы удержать булаву, нежели о том, как бы уйти из власти с честью".Читайте также: Как сохранить независимость при потере страны. Украинские эксперты с тревогой готовятся к оккупации* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, владимир зеленский, андрей золотарев, игорь мосейчук, анатолий шарий, политика, эксперты