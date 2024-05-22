https://ukraina.ru/20240522/1055207796.html

Экономика Украины и война: беспощадная мобилизация и веерные отключения электроэнергии

Экономика Украины и война: беспощадная мобилизация и веерные отключения электроэнергии - 22.05.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: беспощадная мобилизация и веерные отключения электроэнергии

Главная тема минувшей недели — вступление в силу нового закона о мобилизации. Он не только легализовал ранее ставшие массовыми практики отлова граждан на Украине, но и ввёл рабовладельческий строй на Украине.

2024-05-22T03:57

2024-05-22T03:57

2024-05-22T03:57

эксклюзив

украина

сша

запад

владимир зеленский

джо байден

борис филатов

ес

укрэнерго

трипольская тэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101497/50/1014975077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19f35c60ebcac956e91d776c22b13399.jpg

На этом фоне всё остальное — ставшие нормой отключения электроэнергии и статистика по перевалке грузов украинскими портами — выглядят совершенно незначительными.Мобилизация как самоцельСмысл нового закона о мобилизации в том, что он, по сути, отменяет презумпцию добропорядочности и законопослушности для лица, подпадающего под призыв. Если раньше подлежащего мобилизации необходимо было поймать за ноги и руки и создать видимость соблюдения каких-либо юридических процедур, например вручения повестки, то теперь для военкомов любой мужчина в пределах призывного возраста считается нарушителем, подлежащим мобилизации.Вручить повестку может кто угодно от милиционера и чиновника сельсовета до работодателя и работника ЖЭКа/ОСМД (украинский аналог ТСЖ). Работодатели не просто обязаны уведомлять военкомат о работниках, но и вручать им повестки, обеспечивая доставку мобилизованного в военкомат.Действия киевской власти беспощадны, но логичны. Ей нужна пехота в условиях, когда:1. Приток добровольцев упал до нуля в силу затянувшейся войны и осознания того, что победить в ней не получится, а шансы умереть или получить увечья максимальны;2. Данные о численности населения на Украине были неадекватными и завышенным — сотен тысяч тех, на кого рассчитывали как на пехотинцев, в стране физически нет в силу эмиграции;3. Учётные данные в военкоматах неактуальны, найти людей по ним невозможно;4. Линия фронта становится всё протяжённее в условиях дефицита мотопехотных частей (мобильный резерв для затыкания дыр на фронте), простой пехоты, а также техники и боеприпасов.5. В США приближаются выборы, а для Байдена крайне важно не допустить второго (после бегства из Афганистана) геополитического поражения США за последние 5 лет.Таким образом, единственным приоритетом киевской власти является выполнение контракта Зеленского и Запада, который в общих чертах можно сформулировать как "люди в обмен на деньги, оружие и боеприпасы".Именно по этим причинам не работает механизм бронирования работников. Дело не в том, что киевская власть не смогла/не успела его создать, а потому что не пожелала этого делать. Ей не до того.Также важно понимать, что в отсутствие правового урегулирования порядка бронирования, решать вопросы будут на местах с помощью взяток. Это более чем устраивает военкомов, которые будут ещё усерднее ловить людей, деля их на две категории: рабы и денежные мешки. Первые сразу пойдут на фронт, вторые сперва отдадут всё, что есть, а затем всё равно пойдут на фронт. Отлов людей становится полноценной отраслью экономики, а мужчина по умолчанию рассматривается как раб.Работодатели уже массово жалуются на катастрофический дефицит рабочей силы. Он был и до вступления в силу закона о мобилизации — ещё в апреле украинские работодатели были готовы брать на работу кого угодно, но не могли повысить зарплаты в силу отсутствия свободных денег для борьбы за работника. Теперь же работники уйдут на нелегальное положение, осознавая, что их начальник и работодатель превращены в сообщников военкомов.Проблемы с рабочей силой в отдельных отраслях станут катастрофическими.На грани логистика и транспорт — 95% водителей-дальнобойщиков не была предоставлена бронь от мобилизации. Следовательно, товары подорожают, кое-что исчезнет из продажи. Будут проблемы на топливном рынке — топливо возят всё те же водители, которым не предоставили отсрочки. Однако топливный кризис будет смягчён снижением мобильности граждан — мужчина на нелегальном положении не выходит из квартиры/дома, поэтому автомобиль для передвижения ему не нужен, заодно он сокращает потребление многих товаров и услуг. Пока же, по словам основателя логистической группы компаний "Прайм" Дмитрия Лёшкина, топлива на АЗС осталось на две недели.Владельцы транспортных компаний опасаются, что украинский рынок грузоперевозок захватят поляки — на них мобилизация не распространяется.Будут проблемы с уборкой и работой в сельском хозяйстве — военкомы стали выезжать в поля, выдавая там повестки и вытаскивать мужчин из тракторов. Украинская зерновая ассоциация обратилась к правительству и Зеленскому с просьбой поскорее создать механизм "экономического бронирования".Кроме того, в городах будут нарастать коммунальные проблемы — мэр Днепропетровска Борис Филатов (известен с 2014 года фразой "Давайте мразям любые обещания, а вешать будем потом") публично пожаловался на дефицит работников в коммунальных предприятиях. Проще говоря, проблемой будет уже не поиск сантехника или слесаря для проведения работ внутри квартиры, а поддержание городской инфраструктуры — замены ветхих и аварийных труб. С учётом кризиса в электроэнергетике многие города придут в ещё большее запустение.Не хватает людей даже на государственной службе — на это пожаловалась глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина.Откатить или отменить внесённые изменения в законодательство невозможно — такой режим отлова людей и мобилизации очень быстро станет новой нормой.Он уже привёл к переходу мужчин на нелегальное положение с усилением роли женщин в обществе (жена — кормилец и единственная связь с внешним миром). В средне-, и долгосрочной перспективе за неимением возможности выехать за пределы страны, города покинут сотни тысяч человек, переехав в сельскую местность, где есть больше свободы передвижения при меньшем количестве глаз. Также вырастет уровень взаимного ожесточения между гражданскими и военными, а весь негатив будет ассоциироваться исключительно с режимом Зеленского. Не исключены новые формы самоорганизации мужчин для противостояния военкомам: коллективные походы в магазин, создание вооружённых дружин для патрулирования улиц и охраны микрорайонов.Однако всё это уже не будет иметь отношения к экономике так как её поддержание перестало быть целью для киевской власти. Единственная её задача — ловить людей и менять их жизни на российские снаряды и бомбы, выигрывая для Зеленского и его спонсоров время, на протяжении которого они смогут и дальше воровать, оттягивая момент признания поражения Украины.Электричества нет и не будетВеерные отключения на Украине стали нормой уже не только для промышленности и бизнеса, но и для бытовых потребителей. Графики отключений действуют во всех регионах страны в период с 5 вечера до полуночи. В таком режиме Украина будет жить до конца августа, а с октября-ноября — по мере похолодания — отключения станут ещё продолжительнее.Даже беглый взгляд на перетоки из ЕС через систему трансграничных перетоков европейской энергосистемы ENTSO-E позволяет понять, что запад, центр, север и восток страны пребывают в состоянии дефицита электроэнергии, который не перекрывается перетоками из Словакии и Венгрии. На этом фоне "Укрэнерго" запросило помощи из Польши, которая не была поставщиком электроэнергии на Украину. Единственное направление, по которому электроэнергия ещё идёт из Украины в Европу — Румыния.Киевская власть ударными темпами строит ЛЭП в Бессарабии (юг Одесской области) для выдачи мощности из Румынии на юг страны с последующими перетоками в энергодефицитные области. Заодно в ход идёт поступившая от стран Запада гуманитарная помощь: 230 генераторов, 1 силовой трансформатор (вероятно из Прибалтики, с одной из законсервированных ТЭС), 880 бочек трансформаторного масла, 25 км кабелей, магистральные газовые трубы и прочее электрооборудование. Также киевская власть выделила 1,5 млрд гривен для ремонта Змиевской и Трипольской ТЭС в Киевской области.На этом фоне как власть, так и бизнес подстраиваются под новые реалии электроснабжения.Минобрнауки Украины рекомендовало университетам начать учебный год для части студентов ВУЗов в первой половине августа, а заодно сделать субботы учебными днями. В середине ноября рекомендовано провести сессию, а при необходимости продолжить учёбу в дистанционном формате.Граждане вновь побежали в магазины за генераторами и аккумуляторами. Сеть ТЦ "Эпицентр" сообщила, что за неделю спрос на зарядные станции вырос в 8 раз, на пауэрбанки — в 3,5 раза, на свечи, инверторы и генераторы на 50%.Бизнес активно закупает генераторы. "Киевстар" на закупку генераторов для своих сотовых вышек потратил свыше 1 млрд гривен. Компании нужно запитать 14,5 тыс. своих объектов по всей стране для обеспечения работы сотовой связи и 70 тыс. коммутаторов для работы фиксированного интернета.Также появились спутниковые снимки компрессорной станции "Бильче-Волица" Бильче-Волицко-Угерского ПХГ (ёмкость — 17 млрд м3 гаа) под Стрыем, по которым ВКС РФ как минимум 4 раза наносили удары дронами и ракетами. Надземная инфраструктура КС уничтожена и вряд ли подлежит восстановлению. "Оператор ГТС" на наделе проведёт предварительные консультации с поставщиками и попытается найти мобильные газотурбинные электростанции. Не исключено, что для обеспечения перекачки газа или его подъёма из ПХГ.Констанца больше не нужнаГП "Администрация морских портов Украины" отчиталось о росте в апреле грузооборота украинских порто в 2 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года. В апреле 2024 года порты перевалили 9,912 млн тонн грузов, в том числе 6,3 млн тонн зерновых (против 3,9 млн тонн в апреле 2023 года).Всего в январе-апреле 2024 года украинские порты перевалил 37,7 млн тонн грузов против 22 млн тонн за аналогичный период прошлого года.На этом фоне снизилась потребность в дунайских портах и румынской Констанце, но они остаются резервным логистическим каналом на случай прекращения каботажного плавания из портов "Большой Одессы".Тем не менее, в порту Констанцы заработала отдельная якорная стоянка для перевалки украинских зерновых, а на деньги США компании "Алмейда Групп" передали 25 новых вагонов-зерновозов. Компания до СВО была одним из крупнейших зернотрейдеров Востока Украины, но потеряла два своих элеватора (теперь ими управляет бизнес из ЛНР), но запустила в работу свой перевалочный терминал на румынской станции Вадул-Сирет.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

https://ukraina.ru/20240519/1055151293.html

https://ukraina.ru/20240415/1054526813.html

украина

сша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, сша, запад, владимир зеленский, джо байден, борис филатов, ес, укрэнерго, трипольская тэс