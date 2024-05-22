Экономика Украины и война: беспощадная мобилизация и веерные отключения электроэнергии - 22.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240522/1055207796.html
Экономика Украины и война: беспощадная мобилизация и веерные отключения электроэнергии
Экономика Украины и война: беспощадная мобилизация и веерные отключения электроэнергии - 22.05.2024 Украина.ру
Экономика Украины и война: беспощадная мобилизация и веерные отключения электроэнергии
Главная тема минувшей недели — вступление в силу нового закона о мобилизации. Он не только легализовал ранее ставшие массовыми практики отлова граждан на Украине, но и ввёл рабовладельческий строй на Украине.
2024-05-22T03:57
2024-05-22T03:57
эксклюзив
украина
сша
запад
владимир зеленский
джо байден
борис филатов
ес
укрэнерго
трипольская тэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101497/50/1014975077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19f35c60ebcac956e91d776c22b13399.jpg
На этом фоне всё остальное — ставшие нормой отключения электроэнергии и статистика по перевалке грузов украинскими портами — выглядят совершенно незначительными.Мобилизация как самоцельСмысл нового закона о мобилизации в том, что он, по сути, отменяет презумпцию добропорядочности и законопослушности для лица, подпадающего под призыв. Если раньше подлежащего мобилизации необходимо было поймать за ноги и руки и создать видимость соблюдения каких-либо юридических процедур, например вручения повестки, то теперь для военкомов любой мужчина в пределах призывного возраста считается нарушителем, подлежащим мобилизации.Вручить повестку может кто угодно от милиционера и чиновника сельсовета до работодателя и работника ЖЭКа/ОСМД (украинский аналог ТСЖ). Работодатели не просто обязаны уведомлять военкомат о работниках, но и вручать им повестки, обеспечивая доставку мобилизованного в военкомат.Действия киевской власти беспощадны, но логичны. Ей нужна пехота в условиях, когда:1. Приток добровольцев упал до нуля в силу затянувшейся войны и осознания того, что победить в ней не получится, а шансы умереть или получить увечья максимальны;2. Данные о численности населения на Украине были неадекватными и завышенным — сотен тысяч тех, на кого рассчитывали как на пехотинцев, в стране физически нет в силу эмиграции;3. Учётные данные в военкоматах неактуальны, найти людей по ним невозможно;4. Линия фронта становится всё протяжённее в условиях дефицита мотопехотных частей (мобильный резерв для затыкания дыр на фронте), простой пехоты, а также техники и боеприпасов.5. В США приближаются выборы, а для Байдена крайне важно не допустить второго (после бегства из Афганистана) геополитического поражения США за последние 5 лет.Таким образом, единственным приоритетом киевской власти является выполнение контракта Зеленского и Запада, который в общих чертах можно сформулировать как "люди в обмен на деньги, оружие и боеприпасы".Именно по этим причинам не работает механизм бронирования работников. Дело не в том, что киевская власть не смогла/не успела его создать, а потому что не пожелала этого делать. Ей не до того.Также важно понимать, что в отсутствие правового урегулирования порядка бронирования, решать вопросы будут на местах с помощью взяток. Это более чем устраивает военкомов, которые будут ещё усерднее ловить людей, деля их на две категории: рабы и денежные мешки. Первые сразу пойдут на фронт, вторые сперва отдадут всё, что есть, а затем всё равно пойдут на фронт. Отлов людей становится полноценной отраслью экономики, а мужчина по умолчанию рассматривается как раб.Работодатели уже массово жалуются на катастрофический дефицит рабочей силы. Он был и до вступления в силу закона о мобилизации — ещё в апреле украинские работодатели были готовы брать на работу кого угодно, но не могли повысить зарплаты в силу отсутствия свободных денег для борьбы за работника. Теперь же работники уйдут на нелегальное положение, осознавая, что их начальник и работодатель превращены в сообщников военкомов.Проблемы с рабочей силой в отдельных отраслях станут катастрофическими.На грани логистика и транспорт — 95% водителей-дальнобойщиков не была предоставлена бронь от мобилизации. Следовательно, товары подорожают, кое-что исчезнет из продажи. Будут проблемы на топливном рынке — топливо возят всё те же водители, которым не предоставили отсрочки. Однако топливный кризис будет смягчён снижением мобильности граждан — мужчина на нелегальном положении не выходит из квартиры/дома, поэтому автомобиль для передвижения ему не нужен, заодно он сокращает потребление многих товаров и услуг. Пока же, по словам основателя логистической группы компаний "Прайм" Дмитрия Лёшкина, топлива на АЗС осталось на две недели.Владельцы транспортных компаний опасаются, что украинский рынок грузоперевозок захватят поляки — на них мобилизация не распространяется.Будут проблемы с уборкой и работой в сельском хозяйстве — военкомы стали выезжать в поля, выдавая там повестки и вытаскивать мужчин из тракторов. Украинская зерновая ассоциация обратилась к правительству и Зеленскому с просьбой поскорее создать механизм "экономического бронирования".Кроме того, в городах будут нарастать коммунальные проблемы — мэр Днепропетровска Борис Филатов (известен с 2014 года фразой "Давайте мразям любые обещания, а вешать будем потом") публично пожаловался на дефицит работников в коммунальных предприятиях. Проще говоря, проблемой будет уже не поиск сантехника или слесаря для проведения работ внутри квартиры, а поддержание городской инфраструктуры — замены ветхих и аварийных труб. С учётом кризиса в электроэнергетике многие города придут в ещё большее запустение.Не хватает людей даже на государственной службе — на это пожаловалась глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина.Откатить или отменить внесённые изменения в законодательство невозможно — такой режим отлова людей и мобилизации очень быстро станет новой нормой.Он уже привёл к переходу мужчин на нелегальное положение с усилением роли женщин в обществе (жена — кормилец и единственная связь с внешним миром). В средне-, и долгосрочной перспективе за неимением возможности выехать за пределы страны, города покинут сотни тысяч человек, переехав в сельскую местность, где есть больше свободы передвижения при меньшем количестве глаз. Также вырастет уровень взаимного ожесточения между гражданскими и военными, а весь негатив будет ассоциироваться исключительно с режимом Зеленского. Не исключены новые формы самоорганизации мужчин для противостояния военкомам: коллективные походы в магазин, создание вооружённых дружин для патрулирования улиц и охраны микрорайонов.Однако всё это уже не будет иметь отношения к экономике так как её поддержание перестало быть целью для киевской власти. Единственная её задача — ловить людей и менять их жизни на российские снаряды и бомбы, выигрывая для Зеленского и его спонсоров время, на протяжении которого они смогут и дальше воровать, оттягивая момент признания поражения Украины.Электричества нет и не будетВеерные отключения на Украине стали нормой уже не только для промышленности и бизнеса, но и для бытовых потребителей. Графики отключений действуют во всех регионах страны в период с 5 вечера до полуночи. В таком режиме Украина будет жить до конца августа, а с октября-ноября — по мере похолодания — отключения станут ещё продолжительнее.Даже беглый взгляд на перетоки из ЕС через систему трансграничных перетоков европейской энергосистемы ENTSO-E позволяет понять, что запад, центр, север и восток страны пребывают в состоянии дефицита электроэнергии, который не перекрывается перетоками из Словакии и Венгрии. На этом фоне "Укрэнерго" запросило помощи из Польши, которая не была поставщиком электроэнергии на Украину. Единственное направление, по которому электроэнергия ещё идёт из Украины в Европу — Румыния.Киевская власть ударными темпами строит ЛЭП в Бессарабии (юг Одесской области) для выдачи мощности из Румынии на юг страны с последующими перетоками в энергодефицитные области. Заодно в ход идёт поступившая от стран Запада гуманитарная помощь: 230 генераторов, 1 силовой трансформатор (вероятно из Прибалтики, с одной из законсервированных ТЭС), 880 бочек трансформаторного масла, 25 км кабелей, магистральные газовые трубы и прочее электрооборудование. Также киевская власть выделила 1,5 млрд гривен для ремонта Змиевской и Трипольской ТЭС в Киевской области.На этом фоне как власть, так и бизнес подстраиваются под новые реалии электроснабжения.Минобрнауки Украины рекомендовало университетам начать учебный год для части студентов ВУЗов в первой половине августа, а заодно сделать субботы учебными днями. В середине ноября рекомендовано провести сессию, а при необходимости продолжить учёбу в дистанционном формате.Граждане вновь побежали в магазины за генераторами и аккумуляторами. Сеть ТЦ "Эпицентр" сообщила, что за неделю спрос на зарядные станции вырос в 8 раз, на пауэрбанки — в 3,5 раза, на свечи, инверторы и генераторы на 50%.Бизнес активно закупает генераторы. "Киевстар" на закупку генераторов для своих сотовых вышек потратил свыше 1 млрд гривен. Компании нужно запитать 14,5 тыс. своих объектов по всей стране для обеспечения работы сотовой связи и 70 тыс. коммутаторов для работы фиксированного интернета.Также появились спутниковые снимки компрессорной станции "Бильче-Волица" Бильче-Волицко-Угерского ПХГ (ёмкость — 17 млрд м3 гаа) под Стрыем, по которым ВКС РФ как минимум 4 раза наносили удары дронами и ракетами. Надземная инфраструктура КС уничтожена и вряд ли подлежит восстановлению. "Оператор ГТС" на наделе проведёт предварительные консультации с поставщиками и попытается найти мобильные газотурбинные электростанции. Не исключено, что для обеспечения перекачки газа или его подъёма из ПХГ.Констанца больше не нужнаГП "Администрация морских портов Украины" отчиталось о росте в апреле грузооборота украинских порто в 2 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года. В апреле 2024 года порты перевалили 9,912 млн тонн грузов, в том числе 6,3 млн тонн зерновых (против 3,9 млн тонн в апреле 2023 года).Всего в январе-апреле 2024 года украинские порты перевалил 37,7 млн тонн грузов против 22 млн тонн за аналогичный период прошлого года.На этом фоне снизилась потребность в дунайских портах и румынской Констанце, но они остаются резервным логистическим каналом на случай прекращения каботажного плавания из портов "Большой Одессы".Тем не менее, в порту Констанцы заработала отдельная якорная стоянка для перевалки украинских зерновых, а на деньги США компании "Алмейда Групп" передали 25 новых вагонов-зерновозов. Компания до СВО была одним из крупнейших зернотрейдеров Востока Украины, но потеряла два своих элеватора (теперь ими управляет бизнес из ЛНР), но запустила в работу свой перевалочный терминал на румынской станции Вадул-Сирет.
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
https://ukraina.ru/20240519/1055151293.html
https://ukraina.ru/20240415/1054526813.html
украина
сша
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101497/50/1014975077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_831ef1615cbd1f5269b016b2b545d340.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, запад, владимир зеленский, джо байден, борис филатов, ес, укрэнерго, трипольская тэс
Эксклюзив, Украина, США, Запад, Владимир Зеленский, Джо Байден, Борис Филатов, ЕС, Укрэнерго, Трипольская ТЭС

Экономика Украины и война: беспощадная мобилизация и веерные отключения электроэнергии

03:57 22.05.2024
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкСитуация с энергоснабжением Крыма
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Читать в
Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
Главная тема минувшей недели — вступление в силу нового закона о мобилизации. Он не только легализовал ранее ставшие массовыми практики отлова граждан на Украине, но и ввёл рабовладельческий строй на Украине.
На этом фоне всё остальное — ставшие нормой отключения электроэнергии и статистика по перевалке грузов украинскими портами — выглядят совершенно незначительными.
Мобилизация как самоцель
Смысл нового закона о мобилизации в том, что он, по сути, отменяет презумпцию добропорядочности и законопослушности для лица, подпадающего под призыв. Если раньше подлежащего мобилизации необходимо было поймать за ноги и руки и создать видимость соблюдения каких-либо юридических процедур, например вручения повестки, то теперь для военкомов любой мужчина в пределах призывного возраста считается нарушителем, подлежащим мобилизации.
Вручить повестку может кто угодно от милиционера и чиновника сельсовета до работодателя и работника ЖЭКа/ОСМД (украинский аналог ТСЖ). Работодатели не просто обязаны уведомлять военкомат о работниках, но и вручать им повестки, обеспечивая доставку мобилизованного в военкомат.
Действия киевской власти беспощадны, но логичны. Ей нужна пехота в условиях, когда:
1. Приток добровольцев упал до нуля в силу затянувшейся войны и осознания того, что победить в ней не получится, а шансы умереть или получить увечья максимальны;
2. Данные о численности населения на Украине были неадекватными и завышенным — сотен тысяч тех, на кого рассчитывали как на пехотинцев, в стране физически нет в силу эмиграции;
3. Учётные данные в военкоматах неактуальны, найти людей по ним невозможно;
4. Линия фронта становится всё протяжённее в условиях дефицита мотопехотных частей (мобильный резерв для затыкания дыр на фронте), простой пехоты, а также техники и боеприпасов.
5. В США приближаются выборы, а для Байдена крайне важно не допустить второго (после бегства из Афганистана) геополитического поражения США за последние 5 лет.
Таким образом, единственным приоритетом киевской власти является выполнение контракта Зеленского и Запада, который в общих чертах можно сформулировать как "люди в обмен на деньги, оружие и боеприпасы".
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Именно по этим причинам не работает механизм бронирования работников. Дело не в том, что киевская власть не смогла/не успела его создать, а потому что не пожелала этого делать. Ей не до того.
Также важно понимать, что в отсутствие правового урегулирования порядка бронирования, решать вопросы будут на местах с помощью взяток. Это более чем устраивает военкомов, которые будут ещё усерднее ловить людей, деля их на две категории: рабы и денежные мешки. Первые сразу пойдут на фронт, вторые сперва отдадут всё, что есть, а затем всё равно пойдут на фронт. Отлов людей становится полноценной отраслью экономики, а мужчина по умолчанию рассматривается как раб.
Работодатели уже массово жалуются на катастрофический дефицит рабочей силы. Он был и до вступления в силу закона о мобилизации — ещё в апреле украинские работодатели были готовы брать на работу кого угодно, но не могли повысить зарплаты в силу отсутствия свободных денег для борьбы за работника. Теперь же работники уйдут на нелегальное положение, осознавая, что их начальник и работодатель превращены в сообщников военкомов.
19 мая, 09:43
Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизацииС 18 мая на Украине действует новый закон о мобилизации, по которому уклонистами считаются все мужчины от 18 до 60, которые не явились в военкомат.
Проблемы с рабочей силой в отдельных отраслях станут катастрофическими.
На грани логистика и транспорт — 95% водителей-дальнобойщиков не была предоставлена бронь от мобилизации. Следовательно, товары подорожают, кое-что исчезнет из продажи. Будут проблемы на топливном рынке — топливо возят всё те же водители, которым не предоставили отсрочки. Однако топливный кризис будет смягчён снижением мобильности граждан — мужчина на нелегальном положении не выходит из квартиры/дома, поэтому автомобиль для передвижения ему не нужен, заодно он сокращает потребление многих товаров и услуг. Пока же, по словам основателя логистической группы компаний "Прайм" Дмитрия Лёшкина, топлива на АЗС осталось на две недели.
Владельцы транспортных компаний опасаются, что украинский рынок грузоперевозок захватят поляки — на них мобилизация не распространяется.
Будут проблемы с уборкой и работой в сельском хозяйстве — военкомы стали выезжать в поля, выдавая там повестки и вытаскивать мужчин из тракторов. Украинская зерновая ассоциация обратилась к правительству и Зеленскому с просьбой поскорее создать механизм "экономического бронирования".
Кроме того, в городах будут нарастать коммунальные проблемы — мэр Днепропетровска Борис Филатов (известен с 2014 года фразой "Давайте мразям любые обещания, а вешать будем потом") публично пожаловался на дефицит работников в коммунальных предприятиях. Проще говоря, проблемой будет уже не поиск сантехника или слесаря для проведения работ внутри квартиры, а поддержание городской инфраструктуры — замены ветхих и аварийных труб. С учётом кризиса в электроэнергетике многие города придут в ещё большее запустение.
Не хватает людей даже на государственной службе — на это пожаловалась глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина.
Откатить или отменить внесённые изменения в законодательство невозможно — такой режим отлова людей и мобилизации очень быстро станет новой нормой.
Он уже привёл к переходу мужчин на нелегальное положение с усилением роли женщин в обществе (жена — кормилец и единственная связь с внешним миром). В средне-, и долгосрочной перспективе за неимением возможности выехать за пределы страны, города покинут сотни тысяч человек, переехав в сельскую местность, где есть больше свободы передвижения при меньшем количестве глаз. Также вырастет уровень взаимного ожесточения между гражданскими и военными, а весь негатив будет ассоциироваться исключительно с режимом Зеленского. Не исключены новые формы самоорганизации мужчин для противостояния военкомам: коллективные походы в магазин, создание вооружённых дружин для патрулирования улиц и охраны микрорайонов.
Однако всё это уже не будет иметь отношения к экономике так как её поддержание перестало быть целью для киевской власти. Единственная её задача — ловить людей и менять их жизни на российские снаряды и бомбы, выигрывая для Зеленского и его спонсоров время, на протяжении которого они смогут и дальше воровать, оттягивая момент признания поражения Украины.
Электричества нет и не будет
Веерные отключения на Украине стали нормой уже не только для промышленности и бизнеса, но и для бытовых потребителей. Графики отключений действуют во всех регионах страны в период с 5 вечера до полуночи. В таком режиме Украина будет жить до конца августа, а с октября-ноября — по мере похолодания — отключения станут ещё продолжительнее.
Даже беглый взгляд на перетоки из ЕС через систему трансграничных перетоков европейской энергосистемы ENTSO-E позволяет понять, что запад, центр, север и восток страны пребывают в состоянии дефицита электроэнергии, который не перекрывается перетоками из Словакии и Венгрии. На этом фоне "Укрэнерго" запросило помощи из Польши, которая не была поставщиком электроэнергии на Украину. Единственное направление, по которому электроэнергия ещё идёт из Украины в Европу — Румыния.
Киевская власть ударными темпами строит ЛЭП в Бессарабии (юг Одесской области) для выдачи мощности из Румынии на юг страны с последующими перетоками в энергодефицитные области. Заодно в ход идёт поступившая от стран Запада гуманитарная помощь: 230 генераторов, 1 силовой трансформатор (вероятно из Прибалтики, с одной из законсервированных ТЭС), 880 бочек трансформаторного масла, 25 км кабелей, магистральные газовые трубы и прочее электрооборудование. Также киевская власть выделила 1,5 млрд гривен для ремонта Змиевской и Трипольской ТЭС в Киевской области.
На этом фоне как власть, так и бизнес подстраиваются под новые реалии электроснабжения.
Минобрнауки Украины рекомендовало университетам начать учебный год для части студентов ВУЗов в первой половине августа, а заодно сделать субботы учебными днями. В середине ноября рекомендовано провести сессию, а при необходимости продолжить учёбу в дистанционном формате.
Граждане вновь побежали в магазины за генераторами и аккумуляторами. Сеть ТЦ "Эпицентр" сообщила, что за неделю спрос на зарядные станции вырос в 8 раз, на пауэрбанки — в 3,5 раза, на свечи, инверторы и генераторы на 50%.
Бизнес активно закупает генераторы. "Киевстар" на закупку генераторов для своих сотовых вышек потратил свыше 1 млрд гривен. Компании нужно запитать 14,5 тыс. своих объектов по всей стране для обеспечения работы сотовой связи и 70 тыс. коммутаторов для работы фиксированного интернета.
Также появились спутниковые снимки компрессорной станции "Бильче-Волица" Бильче-Волицко-Угерского ПХГ (ёмкость — 17 млрд м3 гаа) под Стрыем, по которым ВКС РФ как минимум 4 раза наносили удары дронами и ракетами. Надземная инфраструктура КС уничтожена и вряд ли подлежит восстановлению. "Оператор ГТС" на наделе проведёт предварительные консультации с поставщиками и попытается найти мобильные газотурбинные электростанции. Не исключено, что для обеспечения перекачки газа или его подъёма из ПХГ.
Свеча - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
15 апреля, 20:50
В Кривом Роге после российских ударов ввели аварийное отключение света Социальные и критической инфраструктуры объекты в Кривом Роге вынужденно перешли на генераторы из-за аварийного отключения света. Кроме них электроэнергия отсутствует во всем городе, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул
Констанца больше не нужна
ГП "Администрация морских портов Украины" отчиталось о росте в апреле грузооборота украинских порто в 2 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года. В апреле 2024 года порты перевалили 9,912 млн тонн грузов, в том числе 6,3 млн тонн зерновых (против 3,9 млн тонн в апреле 2023 года).
Всего в январе-апреле 2024 года украинские порты перевалил 37,7 млн тонн грузов против 22 млн тонн за аналогичный период прошлого года.
На этом фоне снизилась потребность в дунайских портах и румынской Констанце, но они остаются резервным логистическим каналом на случай прекращения каботажного плавания из портов "Большой Одессы".
Тем не менее, в порту Констанцы заработала отдельная якорная стоянка для перевалки украинских зерновых, а на деньги США компании "Алмейда Групп" передали 25 новых вагонов-зерновозов. Компания до СВО была одним из крупнейших зернотрейдеров Востока Украины, но потеряла два своих элеватора (теперь ими управляет бизнес из ЛНР), но запустила в работу свой перевалочный терминал на румынской станции Вадул-Сирет.
 
ЭксклюзивУкраинаСШАЗападВладимир ЗеленскийДжо БайденБорис ФилатовЕСУкрэнергоТрипольская ТЭС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:57Экономика Украины и война: беспощадная мобилизация и веерные отключения электроэнергии
03:35Хочу жить в России! Здесь не будет подарков, за все придется бороться, но я дома
00:00Конгрессмены упрашивают Пентагон разрешить Киеву атаковать российский тыл
23:37Газета The Times бесполезна даже в качестве обертки для рыбы, считает Захарова и объяснила почему
23:09Зеленский раскрыл содержание швейцарского саммита по Украине и объяснил отсутствие РФ на нем
22:48Зеленский договорился с президентом Азербайджана о "совместных мероприятиях"
22:25В ФРГ памятник на могиле Бандеры разрисовали, требуя проведения выборов на Украине
21:50Дрон ВСУ вновь атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области, ранена женщина
21:34Медведев: участие стран в швейцарском саммите по Украине определит будущие отношения РФ с ними
21:10Зеленский упрекнул Запад в желании сохранить связи с Россией
20:39Первое изъятие у европейских банков доходов от активов РФ состоится в июле – ЕК
20:18Украинские водители отказываются от работы, опасаясь мобилизации
19:37Участниками свободной экономической зоны стали 130 предприятий новых регионов РФ – Хуснуллин
19:17МИД РФ передал зарубежным представительствам обзор украинских преступлений
19:00Сидят дома, врут о себе: украинцы используют все средства, чтобы избежать поездки на фронт
18:54Обстрелы ДНР, на Украине библиотеки списали 25 миллионов книг. Итоги 21 мая
18:51"Луч света в тёмном царстве"? Почему президент Болгарии напомнил о том, что Россию победить нельзя
18:42Сколько денег Крым взыщет с Украины и что заставит Киев заплатить России за ущерб – Джаралла
18:17Учения по применению ядерного оружия начались в России
18:10Юрий Тавровский: США не смогли сделать из Тайваня Украину, поэтому готовят против Китая нового камикадзе
Лента новостейМолния