https://ukraina.ru/20240521/1055207359.html

Зеленский раскрыл содержание швейцарского саммита по Украине и объяснил отсутствие РФ на нем

Зеленский раскрыл содержание швейцарского саммита по Украине и объяснил отсутствие РФ на нем - 21.05.2024 Украина.ру

Зеленский раскрыл содержание швейцарского саммита по Украине и объяснил отсутствие РФ на нем

Ряд стран в отсутствии России будут решать судьбу Украины, а выработанной общей позицией участники по итогам швейцарского "саммита мира" поделятся с Москвой, заявил в интервью газете Reuters Владимир Зеленский

2024-05-21T23:09

2024-05-21T23:09

2024-05-21T23:15

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владимир зеленский

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переговоры

сво

спецоперация

"формула мира"

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Журналистам он также раскрыл пункты, которые будут согласовывать участники встречи. Зеленский полагает, что некое мировое большинство, на участие в "саммите мира" которого он очень рассчитывает, сможет надавить на Россию, которой "придется отвечать". Напомним, Китай не подтвердил свое участие в переговорах такого формата, напротив, представители КНР не раз заявляли о бессмысленности конференций по урегулированию конфликта в отсутствии РФ. Однако, в интервью украинский лидер в очередной раз исключил участие в переговорах российской стороны из-за опасений, что та сорвет швейцарский саммит по украинскому плану, тогда как мнение РФ в вопросах завершения конфликта учитываться не будет. "Они всё заблокируют, всё сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом - как мы это много раз видели", – заявил Зеленский. Конференция по урегулированию конфликта состоится в Швейцарии 15-16 июня, на ней запланировано участие более 60 стран. Владимир Зеленский уверен, что эта встреча ознаменует "восстановление справедливого мира", а в Кремле не видят смысла в переговорах без РФ, называя "саммит мира" пустой болтовней.

https://ukraina.ru/20240502/1054861993.html

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новости, владимир зеленский, россия, украина, переговоры, сво, спецоперация, "формула мира"