Зеленский раскрыл содержание швейцарского саммита по Украине и объяснил отсутствие РФ на нем
23:09 21.05.2024 (обновлено: 23:15 21.05.2024)
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
Ряд стран в отсутствии России будут решать судьбу Украины, а выработанной общей позицией участники по итогам швейцарского "саммита мира" поделятся с Москвой, заявил в интервью газете Reuters Владимир Зеленский
Журналистам он также раскрыл пункты, которые будут согласовывать участники встречи.
"Эти три пункта, — ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен "всех на всех": если все страны поддержат, — разработают технический пошаговый план и потом уже представят России", – сказал он.
Зеленский полагает, что некое мировое большинство, на участие в "саммите мира" которого он очень рассчитывает, сможет надавить на Россию, которой "придется отвечать". Напомним, Китай не подтвердил свое участие в переговорах такого формата, напротив, представители КНР не раз заявляли о бессмысленности конференций по урегулированию конфликта в отсутствии РФ.
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Однако, в интервью украинский лидер в очередной раз исключил участие в переговорах российской стороны из-за опасений, что та сорвет швейцарский саммит по украинскому плану, тогда как мнение РФ в вопросах завершения конфликта учитываться не будет.
"Они всё заблокируют, всё сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом - как мы это много раз видели", – заявил Зеленский.
Конференция по урегулированию конфликта состоится в Швейцарии 15-16 июня, на ней запланировано участие более 60 стран. Владимир Зеленский уверен, что эта встреча ознаменует "восстановление справедливого мира", а в Кремле не видят смысла в переговорах без РФ, называя "саммит мира" пустой болтовней.
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