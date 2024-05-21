Зеленский раскрыл содержание швейцарского саммита по Украине и объяснил отсутствие РФ на нем - 21.05.2024 Украина.ру
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Зеленский раскрыл содержание швейцарского саммита по Украине и объяснил отсутствие РФ на нем
Зеленский раскрыл содержание швейцарского саммита по Украине и объяснил отсутствие РФ на нем - 21.05.2024 Украина.ру
Зеленский раскрыл содержание швейцарского саммита по Украине и объяснил отсутствие РФ на нем
Ряд стран в отсутствии России будут решать судьбу Украины, а выработанной общей позицией участники по итогам швейцарского "саммита мира" поделятся с Москвой, заявил в интервью газете Reuters Владимир Зеленский
2024-05-21T23:09
2024-05-21T23:15
новости
владимир зеленский
россия
украина
переговоры
сво
спецоперация
"формула мира"
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Журналистам он также раскрыл пункты, которые будут согласовывать участники встречи. Зеленский полагает, что некое мировое большинство, на участие в "саммите мира" которого он очень рассчитывает, сможет надавить на Россию, которой "придется отвечать". Напомним, Китай не подтвердил свое участие в переговорах такого формата, напротив, представители КНР не раз заявляли о бессмысленности конференций по урегулированию конфликта в отсутствии РФ. Однако, в интервью украинский лидер в очередной раз исключил участие в переговорах российской стороны из-за опасений, что та сорвет швейцарский саммит по украинскому плану, тогда как мнение РФ в вопросах завершения конфликта учитываться не будет. "Они всё заблокируют, всё сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом - как мы это много раз видели", – заявил Зеленский. Конференция по урегулированию конфликта состоится в Швейцарии 15-16 июня, на ней запланировано участие более 60 стран. Владимир Зеленский уверен, что эта встреча ознаменует "восстановление справедливого мира", а в Кремле не видят смысла в переговорах без РФ, называя "саммит мира" пустой болтовней.
https://ukraina.ru/20240502/1054861993.html
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новости, владимир зеленский, россия, украина, переговоры, сво, спецоперация, "формула мира"
Новости, Владимир Зеленский, Россия, Украина, переговоры, СВО, Спецоперация, "формула мира"

Зеленский раскрыл содержание швейцарского саммита по Украине и объяснил отсутствие РФ на нем

23:09 21.05.2024 (обновлено: 23:15 21.05.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
Зеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
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Ряд стран в отсутствии России будут решать судьбу Украины, а выработанной общей позицией участники по итогам швейцарского "саммита мира" поделятся с Москвой, заявил в интервью газете Reuters Владимир Зеленский
Журналистам он также раскрыл пункты, которые будут согласовывать участники встречи.
"Эти три пункта, — ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен "всех на всех": если все страны поддержат, — разработают технический пошаговый план и потом уже представят России", – сказал он.
Зеленский полагает, что некое мировое большинство, на участие в "саммите мира" которого он очень рассчитывает, сможет надавить на Россию, которой "придется отвечать". Напомним, Китай не подтвердил свое участие в переговорах такого формата, напротив, представители КНР не раз заявляли о бессмысленности конференций по урегулированию конфликта в отсутствии РФ.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь
2 мая, 20:27
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Однако, в интервью украинский лидер в очередной раз исключил участие в переговорах российской стороны из-за опасений, что та сорвет швейцарский саммит по украинскому плану, тогда как мнение РФ в вопросах завершения конфликта учитываться не будет.

"Они всё заблокируют, всё сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом - как мы это много раз видели", – заявил Зеленский.

Конференция по урегулированию конфликта состоится в Швейцарии 15-16 июня, на ней запланировано участие более 60 стран. Владимир Зеленский уверен, что эта встреча ознаменует "восстановление справедливого мира", а в Кремле не видят смысла в переговорах без РФ, называя "саммит мира" пустой болтовней.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
21:34
Медведев: участие стран в швейцарском саммите по Украине определит будущие отношения РФ с нимиЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскрыл, как РФ будет воспринимать страны, принявшие участие в швейцарском саммите по Украине, сравнив предстоящую конференцию с попытками в прошлом заключить сепаратный мир с нацистами
 
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