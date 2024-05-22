https://ukraina.ru/20240522/1055208511.html

Великая Россия и гибельная консолидация украинских зомби

Великая Россия и гибельная консолидация украинских зомби - 22.05.2024 Украина.ру

Великая Россия и гибельная консолидация украинских зомби

Когда либералы говорили, что русские не такие, как другие народы – хуже, мы возмущались. Как, мол, не такие – это же нацизм, все нации одинаковы, а люди бывают плохие, а бывают хорошие.

2024-05-22T07:53

2024-05-22T07:53

2024-05-22T07:53

россия

украина

запад

владимир зеленский

адольф гитлер

вооруженные силы украины

"прямой"

нато

ростислав ищенко

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Когда патриоты говорят, что русские не такие, как другие нации – лучше, мы умиляемся, вспоминаем "Мы русские, какой восторг!" и другие приличествующие случаю пословицы, поговорки и просто крылатые высказывания известных людей, совершенно не вспоминая ни о каком нацизме.Гитлер, между прочим, прежде, чем убедить немцев в том, что вокруг живут сплошные унтерменши, которых можно и нужно уничтожить, убедил их в более простой и внешне безобидной вещи – немцы не такие, как другие нации – лучше. Остальное ("Хрустальная ночь", бараки Дахау, мировая война, печи Освенцима, план "Ост" и конференция Ванзее) было потом, а началось всё с безобидной похвальбы, из которой и выросло представление немцев о себе, как о юберменшах – расе господ, которой всё позволено.Так что, себя, конечно, похвалить не грех, но увлекаться этим не стоит и о самоиронии забывать не надо. Иначе можно быстро дохвастаться до выкопанного моря, насыпанных гор, построенных пирамид, родины Христа и возникшей миллион лет назад национальной государственности. Прецедент под боком.Кстати, о прецеденте. Украина сопротивляется, несмотря на абсолютную безнадёжность своего положения и огромные проблемы на фронтах. Значит на что-то надеется. Причём надеется настолько серьёзно, что все потуги отечественной военной пропаганды раскачать тему: "Зеленский нелегитимен, а вы за него умираете", - не работают.Давеча в сети вновь появился ролик: украинский военнослужащий записывает на телефон и выкладывает в сеть свою полностью разбитую русской артиллерией позицию, дополнительно "украшенную" тремя трупами "побратимов" и рассказывает душещипательную историю, как их четверых, два-три дня назад каждого, поймали сотрудники ТЦК и несколько часов назад они уже оказались здесь (на передовой). Русских солдат они так и не успели увидеть, так как прилетели русские снаряды и убили трёх из них, а он остался последний и (sic!) говорит: "Не знаю что делать. Заберут ли меня отсюда".Заметили? На фронт его пригнали насильно (он не доброволец – пойманный на улице уклонист). Его не обучали, кое как обмундировали, вооружили и тут же привезли на позицию, где ни командиров, ни кого-то знакомого с местностью и с боевой обстановкой, а только их четверо, оказавшихся на фронте практически прямо из домашней постели. Он понимает, что привезли их на убой и по сути записывает свой прощальный ролик – товарищи, с которыми он даже познакомиться как следует не успел, уже мертвы. Подобные действия начальства ему не нравятся. Но мысль о сдаче в плен ему в голову не приходит. О каком-либо сопротивлении действиям властей я вообще не говорю. Он недоволен бессмысленностью гибели товарищей, но безропотно принимает свою судьбу.И таких большинство. Сейчас в основном такие и держат фронт. Мотивированные нацисты или хотя бы опытные, обученные "герои АТО" в товарных количествах полегли на полях летне-осеннего "контрнаступления" прошлого года. А тех, что уцелели стараются беречь, так как именно они кое-как цементируют армию и в отдельных случаях придают сопротивлению осмысленность. Те псевдонацистские бригады, которые Украина бросает сейчас на удержание линии фронта, практически на сто процентов состоят из таких же насильственно мобилизованных. Редкий же уцелевший кадровый состав (в том числе и те, кто был взят в плен в Мариуполе, а потом обменян) в большинстве своём пребывают вдали от линии фронта.Сейчас Украина делает ставку на консолидацию общества воюющей страны. И у них эта консолидация действительно в целом произошла. Не только российское общество консолидировалось – враг тоже. Потому, что люди бывают хорошими и плохими, а нации, народы, общества в сходных ситуациях реагируют одинаково.Да, у украинцев не такая авторитетная власть, как в России – они в массе уже не любят Зеленского. Да, они в целом не только не хотят воевать (а кто хочет, кроме редких людей, для которых война – это жизнь?), но и (в отличие от массово записывающихся в добровольцы россиян) активно пытаются избежать мобилизации. Да, на фронте они возмущаются без жалости отправляющим их на убой военным руководством. Но доминирует в обществе идея – родину надо защищать, а во время войны нельзя выступать против власти – это предательство.Можно над ними смеяться, можно им удивляться, их можно даже презирать, рисовать карикатуры и рассказывать анекдоты – это неизбежные спутники любой конфронтации, удовлетворяющие невзыскательный вкус широких масс. Но эта консолидация и вытекающие из неё действия выступающего единым организмом украинского общества, стали уже факторами не только военными, но и политическими. На них базируется вся стратегия не только киевского режима, но и, что гораздо хуже, его западных покровителей – основных выгодоприобретателей войны.На днях опальный украинский генерал Сергей Кривонос, выступая в эфире порошенковского канала "Прямой", сказал украинцам то, о чём я давно пишу в России: "На данном этапе блок НАТО ещё не готов к войне с Россией. Нужно запустить экономику, подготовить необходимое количество войск на всякий случай. Тогда уже можно будет, скажем так, более активно провоцировать. Они пытаются играть в долгую. Это делается за счёт Украины".Абсолютно правильная оценка обстановки. Я тоже считаю, что США и их союзники среди западноевропейских элит не собираются сдаваться ни при каком исходе боевых действий на Украине. Но отчаянное сопротивление ВСУ, длящее агонию режима, за счёт уничтожения народа, им на руку, поскольку выигрывает для них время на подготовку.По их собственным словам, они надеются подготовиться к прямому столкновению с Россией к 2025-27 году (средняя дата 2026 год). Этот процесс они стараются максимально ускорить. Поэтому для России важно покончить с Украиной чем раньше тем лучше, но не позже конца текущего – начала следующего года. Чем раньше мы покончим с Украиной, тем длиннее будет пауза, которую Западу придётся заполнять невоенной активностью, тем больше будет вероятность, что альтернативные элиты Запада воспользуются ситуацией для смены власти и политического курса хотя бы в нескольких странах, тем вероятнее отвлечение Запада на конфронтацию с Китаем в Тихом океане. Соответственно, тем больше у нас шансов, что от идеи о прямой конфронтации с Россией Западу придётся отказаться.Но Россия не всемогуща. Если Зеленский сможет в ближайшие месяцы отправить на фронт до полумиллиона мобилизованных, их надо будет убить, прежде, чем ВС РФ смогут продвинуться достаточно глубоко вглубь Украины, чтобы создать кризисную ситуацию. А пока их будут убивать, их ряды будут пополнять новыми партиями мобилизованных, параллельно готовя новую украинскую армию и западные контингенты, которые должны будут её поддержать.Пользуясь консолидацией общества, которая заставляет украинцев умирать с энтузиазмом леммингов (за интересы США, хоть они думают, что за родину) американцы и киевский режим разработали людоедскую но потенциально эффективную стратегию. Они хотят повторить 2023 год наоборот. Только вместо укреплённых линий измотать российские наступательные группировки должны сотни тысяч (а возможно и миллион) новых украинских трупов.С этой целью для удержания фронта на левобережье Киев старается использовать уже многократно уничтоженные бригады, вновь и вновь пополняя их личным составом из новых мобилизованных-необученных. Одновременно на правом берегу киевские власти стараются сохранить как можно больше старых, не потерявших в боях технику и обученный личный состав бригад, а также добавить к ним вновь сформированные.Когда украинские ТЦК распространяют информацию о том, что у добровольцев есть отличные шансы попасть в относительно хорошее место, а мобилизованные насильно гарантированно отправятся на фронт, они не врут. Малое число всё ещё приходящих в ТЦК мотивированных добровольцев используется для создания новых частей и пополнения тех бригад, которые удалось вывести с фронта в относительно приличном состоянии.Мобилизованных же гонят умирать целыми эшелонами, чтобы российские танки буквально буксовали в их телах. Туда же на фронт отправляются и силы будановского ГУР, разного рода полицейские спецбатальоны, бригады ТрО (территориальной обороны), а также части и соединения, сформированные из мобилизованных на базе старых уничтоженных нацистских бригад и батальонов.То есть на уничтожение бросаются силы, не способные эффективно противостоять российскому наступлению либо в силу недостаточной мотивированности и низкого морального духа, либо же в силу того, что они не укомплектованы артиллерией и тяжёлой техникой (как части ГУР, для которых, после того, как Россия начала оттеснять ВСУ от границы, просто не осталось задач по профилю). В это же время за Днепром Киев пытается создать костяк новой армии, которая, после разгрома левобережной группировки ВСУ должна со свежими силами встретить измотанные долгими боями российские войска на рубеже одной из самых полноводных рек Европы.Время, которое выигрывают гибнущие в товарных количествах мобилизованные украинцы, необходимо, чтобы Запад успел изыскать для этой новой армии технику и боеприпасы, а также сформировал более-менее крупный экспедиционный корпус. Киев рассчитывает, что его новая армия и экспедиционные силы Запада смогут остановить российское наступление на рубеже Днепра, после чего подтянутся крайне осмелевшие в последнее время прибалты, за ними поляки, а там и румыны с молдаванами. Это должно создать совсем другую военно-политическую ситуацию, как с точки зрения вовлечения Запада, так и с точки зрения длины фронта и наполненности его войсками.Думаю, что киевские политики также договорились с западными или хотя бы получили позитивные сигналы о том, что после официального появления на Украине регулярных войск европейских стран, в ЕС начнётся принудительная мобилизация украинских беглецов (коих там насчитывают минимум полтора миллиона пригодных к службе). Было бы абсурдом посылать на фронт западные армии даже не попытавшись заставить воевать сбежавших в Европу украинцев.Пока консолидированное общество Украины готово безропотно умирать за американские интересы, США и проамериканские европейские и украинские политики будут надеяться, что миллионы погибших выиграют для них достаточно времени, чтобы привести ситуацию на фронте к взаимно блокированной позиции и вытекающему из неё миру-перемирию по корейскому сценарию (о котором сейчас на Западе много говорят применительно к Украине).Поскольку Россия не может позволить себе быстрое наступление невзирая на жертвы, у неё остаётся единственный выход – убивать мобилизованных украинцев быстрее, чем режим успевает восполнять потери. Скорость уничтожения новых пополнений должна возрастать. Что собственно сейчас и происходит. В иные дни Украина теряет до 2000 тысяч человек.Задачу можно будет считать выполненной, когда только убитыми Киев начнёт терять на фронте не менее 5000 тысяч человек в день. Такой уровень потерь гарантированно рубит украино-американскую стратегию, основанную на заваливании российского наступления телами. Слишком быстро тела закончатся.Как видите, в сходных обстоятельствах народы действуют одинаково. Но одинаковые действия не всегда ведут к одинаковым результатам. Российская консолидация ведёт к победе не потому, что русские как-то особенным образом консолидируются, а потому, что Россия – тысячелетняя империя, имеющая опыт сверхдержавы, проводившей и ныне вновь проводящей глобальную политику, а значит умеющая действовать в своих интересах, точно рассчитывая время и возможности. Украинская же консолидация приводит к уничтожению украинцев как до конца не оформившейся нации, поскольку, не имея сколько-нибудь серьёзного опыта собственной государственности, попытавшись проводить "национальную политику" раньше, чем окончательно сформировалась нация, украинцы не смогли осознать собственные государственные интересы, оставшись на уровне "антиРоссии" - фактически бунтующей сепаратистской провинции. В результате они приняли в качестве своих американские интересы, а чужих голов, готовых сгинуть за чуждые им интересы никому не жаль.Кстати, к европейцам (особенно восточным) это тоже относится.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240522/1055200863.html

https://ukraina.ru/20240521/1055199550.html

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россия, украина, запад, владимир зеленский, адольф гитлер, вооруженные силы украины, "прямой", нато, ростислав ищенко