Среди картин Медведчука нашли предметы культурной и исторической ценности - 22.05.2024 Украина.ру
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Среди картин Медведчука нашли предметы культурной и исторической ценности
Среди картин Медведчука нашли предметы культурной и исторической ценности - 22.05.2024 Украина.ру
Среди картин Медведчука нашли предметы культурной и исторической ценности
На Украине признали 112 картин, ранее принадлежавших лидеру запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку, представляющими культурную и историческую ценность. Об этом сообщило 21 мая Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА)
2024-05-22T11:29
2024-05-22T11:29
новости
украина
виктор медведчук
киев
картина
культурное наследие
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Всего эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели 285 картин. Из них 112 картин признаны такими, которые имеют культурную и историческую ценность, говорится в материале АРМА.Эксперты-искусствоведы пришли к выводу, что почти все картины – произведения украинских художников 20 века.Теперь Комиссия решит вопрос касательно приостановки процедуры продажи этих картин и передачи их в музей для сохранения.А вот произведения искусства, которые не имеют культурной или исторической ценности, будут реализованы через "Прозорро. Продажи". Прибыль от продажи пополнит бюджет Украины.В 2021 году украинские власти обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. Политик считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.В 2022 году его передали российской стороне в результате обмена пленными. По данным Киева, Россия выдала 215 украинских военнослужащих, включая 108 боевиков полка "Азов"*.*Запрещенная в России террористическая организация.
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новости, украина, виктор медведчук, киев, картина, культурное наследие
Новости, Украина, Виктор Медведчук, Киев, картина, культурное наследие

Среди картин Медведчука нашли предметы культурной и исторической ценности

11:29 22.05.2024
 
© ТСН новини / ТСН.ua телеграм-канал
© ТСН новини / ТСН.ua телеграм-канал
Читать в
На Украине признали 112 картин, ранее принадлежавших лидеру запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку, представляющими культурную и историческую ценность. Об этом сообщило 21 мая Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА)
Всего эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели 285 картин. Из них 112 картин признаны такими, которые имеют культурную и историческую ценность, говорится в материале АРМА.
Эксперты-искусствоведы пришли к выводу, что почти все картины – произведения украинских художников 20 века.
Теперь Комиссия решит вопрос касательно приостановки процедуры продажи этих картин и передачи их в музей для сохранения.
А вот произведения искусства, которые не имеют культурной или исторической ценности, будут реализованы через "Прозорро. Продажи". Прибыль от продажи пополнит бюджет Украины.
В 2021 году украинские власти обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. Политик считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
В 2022 году его передали российской стороне в результате обмена пленными. По данным Киева, Россия выдала 215 украинских военнослужащих, включая 108 боевиков полка "Азов"*.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Сдача в плен последней группы украинских боевиков с Азовстали
3 января 2023, 12:51
Турецкие журналисты выяснили подробности обмена Медведчука на боевиков "Азова"*Передача российской стороне украинского оппозиционера Виктора Медведчука во время сентябрьского обмена более двухсот пленных, в том числе пяти командиров националистического батальона "Азов"*, произошла в Анкаре, сообщает газета Hurriyet.
 
НовостиУкраинаВиктор МедведчукКиевкартинакультурное наследие
 
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