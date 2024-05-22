https://ukraina.ru/20240522/1055213046.html
Среди картин Медведчука нашли предметы культурной и исторической ценности
Среди картин Медведчука нашли предметы культурной и исторической ценности - 22.05.2024 Украина.ру
Среди картин Медведчука нашли предметы культурной и исторической ценности
На Украине признали 112 картин, ранее принадлежавших лидеру запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку, представляющими культурную и историческую ценность. Об этом сообщило 21 мая Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА)
2024-05-22T11:29
2024-05-22T11:29
2024-05-22T11:29
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культурное наследие
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Всего эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели 285 картин. Из них 112 картин признаны такими, которые имеют культурную и историческую ценность, говорится в материале АРМА.Эксперты-искусствоведы пришли к выводу, что почти все картины – произведения украинских художников 20 века.Теперь Комиссия решит вопрос касательно приостановки процедуры продажи этих картин и передачи их в музей для сохранения.А вот произведения искусства, которые не имеют культурной или исторической ценности, будут реализованы через "Прозорро. Продажи". Прибыль от продажи пополнит бюджет Украины.В 2021 году украинские власти обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. Политик считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.В 2022 году его передали российской стороне в результате обмена пленными. По данным Киева, Россия выдала 215 украинских военнослужащих, включая 108 боевиков полка "Азов"*.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20230103/1042372288.html
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новости, украина, виктор медведчук, киев, картина, культурное наследие
Новости, Украина, Виктор Медведчук, Киев, картина, культурное наследие
Среди картин Медведчука нашли предметы культурной и исторической ценности
На Украине признали 112 картин, ранее принадлежавших лидеру запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку, представляющими культурную и историческую ценность. Об этом сообщило 21 мая Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА)
Всего эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели 285 картин. Из них 112 картин признаны такими, которые имеют культурную и историческую ценность, говорится в материале АРМА.
Эксперты-искусствоведы пришли к выводу, что почти все картины – произведения украинских художников 20 века.
Теперь Комиссия решит вопрос касательно приостановки процедуры продажи этих картин и передачи их в музей для сохранения.
А вот произведения искусства, которые не имеют культурной или исторической ценности, будут реализованы через "Прозорро. Продажи". Прибыль от продажи пополнит бюджет Украины.
В 2021 году украинские власти обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. Политик считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
В 2022 году его передали российской стороне в результате обмена пленными. По данным Киева, Россия выдала 215 украинских военнослужащих, включая 108 боевиков полка "Азов"*.
*Запрещенная в России террористическая организация.