Украина требует США снять "несправедливый" запрет на удары по РФ их оружием - 22.05.2024 Украина.ру
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Украина требует США снять "несправедливый" запрет на удары по РФ их оружием
Украина требует США снять "несправедливый" запрет на удары по РФ их оружием - 22.05.2024 Украина.ру
Украина требует США снять "несправедливый" запрет на удары по РФ их оружием
Соединённые Штаты должны снять "абсолютно несправедливый" запрет на удары американским оружием по России. Слова нового секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко приводит газета The Financial Times
2024-05-22T10:11
2024-05-22T10:11
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оружие
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"США должны снять "абсолютно несправедливый" запрет на использование украинской армией поставляемого американцами оружия для нанесения ударов по целям на территории России", - цитируют Литвиненко.Таким образом Украина пытается предотвратить наступление российских войск, пояснил он.По его словам, для Украины было бы выгодно, если бы администрация Джо Байдена сняла это ограничение. Вашингтон утверждает, что запрет необходим для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации в отношениях с Москвой.Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев на прошлой неделе напомнил, что США "не поощряет и не разрешает" наносить удары американским оружием по территории России. Однако заявил, что Украина "должна сама принимать решения о том, как она будет вести эту войну".Накануне Владимир Зеленский рассказал о ведении переговоров с международными партнерами по использованию их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и вглубь территории РФ. Положительных результатов переговоры не дали, добавил он.
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новости, украина, россия, сша, джо байден, энтони блинкен, александр литвиненко, владимир зеленский, оружие, удары
Новости, Украина, Россия, США, Джо Байден, Энтони Блинкен, Александр Литвиненко, Владимир Зеленский, оружие, удары

Украина требует США снять "несправедливый" запрет на удары по РФ их оружием

10:11 22.05.2024
 
© 24 каналАлександр Литвиненко
Александр Литвиненко
© 24 канал
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Соединённые Штаты должны снять "абсолютно несправедливый" запрет на удары американским оружием по России. Слова нового секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко приводит газета The Financial Times
"США должны снять "абсолютно несправедливый" запрет на использование украинской армией поставляемого американцами оружия для нанесения ударов по целям на территории России", - цитируют Литвиненко.
Таким образом Украина пытается предотвратить наступление российских войск, пояснил он.
По его словам, для Украины было бы выгодно, если бы администрация Джо Байдена сняла это ограничение. Вашингтон утверждает, что запрет необходим для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации в отношениях с Москвой.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев на прошлой неделе напомнил, что США "не поощряет и не разрешает" наносить удары американским оружием по территории России. Однако заявил, что Украина "должна сама принимать решения о том, как она будет вести эту войну".
Накануне Владимир Зеленский рассказал о ведении переговоров с международными партнерами по использованию их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и вглубь территории РФ. Положительных результатов переговоры не дали, добавил он.
Зеленский
20 мая, 21:46
Зеленский просит разрешения союзников для ударов в тыл РФ, пока безрезультатно Киев ведет переговоры с международными партнерами по использованию их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и вглубь территории РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Reuters
 
НовостиУкраинаРоссияСШАДжо БайденЭнтони БлинкенАлександр ЛитвиненкоВладимир Зеленскийоружиеудары
 
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