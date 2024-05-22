https://ukraina.ru/20240522/1055204907.html

Хочу жить в России! Здесь не будет подарков, за все придется бороться, но я дома

Хочу жить в России! Здесь не будет подарков, за все придется бороться, но я дома - 22.05.2024 Украина.ру

Хочу жить в России! Здесь не будет подарков, за все придется бороться, но я дома

Анжелика Хаусляйтнер вернулась на Родину после 25 лет в Австрии

2024-05-22T03:35

2024-05-22T03:35

2024-05-22T03:35

россия

австрия

европа

переселенцы

соотечественники

украина

нацисты

русофобия

ставрополь

казань

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Душа Анжелики Хаусляйтнер давно рвалась на Родину. Раньше она не верила, что такая тоска реально существует, думала, что это что-то из литературы и из кино."Думала, что за ерунда, все же нормально, живешь себе и живи. И в какой-то момент просто накатило. Кроме того, у меня муж умер два года назад, и поэтому в Австрии меня перестало что-либо всерьез держать. Пока у тебя есть семья, она держит как стержень, а как только ты ее теряешь, и сам полностью теряешься…"Поскольку прямого воздушного сообщения между Австрией и Россией из-за санкций нет, Анжелика, чтобы решить все вопросы переезда, летала через Стамбул четыре раза, то есть совершила 16 перелетов. Сначала — Казань. Но там сказали, что распределение по программе репатриации получить практически невозможно, очень популярный регион."В конце концов мне дали Казань, но я к тому времени передумала. Не могу сказать, что Казань меня разочаровала, она, скажем так, остановила. Может быть, ощущение большого города отпугнуло, я привыкла уже к маленьким городам. Так что я написала в чат организации "Путь домой" и мне ответил Анатолий Бублик — что вы мучаетесь? Приезжайте к нам. И всё, через три недели я уже была в Ставрополе. Я первая, кто приехал из Австрии по программе переселения соотечественников".Ставропольцы или ставропольчане?"Все здесь полностью с нуля построили, фактически на пустыре. И дальше здесь будут строить большую филармонию, органный зал, развлекательный центр, рестораны, променад с расчетом ежедневных прогулок пятидесяти тысяч человек".Мы с Анжеликой гуляем по новому микрорайону Ставрополя, который называется Перспективным. Это часть старого Промышленного района, но именно здесь никакой промышленности нет — очень много больших современных зданий, парки, скверы, беговые и велосипедные дорожки, огромное количество зелени, исторический музей, в том числе и под открытым небом. В отличие от местами уютного и лампового, а местами по-сталински монументального центра города, здесь все какое-то молодежное что ли, приспособленное для активного образа жизни и для детей.— Ставропольцы… — Анжелика на секунду задумывается, — ставропольчане гордятся тем, как развивается город.— Ставропольцы или ставропольчане? Или ставрополяне?— Не, ставропольчане все-таки. Я ребятам из Курска говорила, они называют себя курянами. А я вообще думала, что...— Что они курцы?— Курчане.— Курчата.Анжелика смеется.— Я в Иваново была недавно. Ну ладно, мужики — ивановцы, а как девушку назвать? Оказывается, ивановка. Почему тогда не куряновка, а курчанка?От фонтана, где вечером включают светомузыку, мы двигаемся вдоль бесконечной стройки к парку. Очень хочется найти тень, потому что зелени хоть и много, но деревья все молодые, низкие, толк от них появится лет через десять. И почему-то все они наклонены налево (по крайней мере, с нашей стороны)."Это от ветра. Он не сильный, но постоянно дует в одну сторону. Из-за этого, кстати, летом не так жарко. Когда деревья высаживают, их чем-то подпирают, но это не помогает — все как пизанские башни становятся".Если скажут, что надо воевать с Россией?Анжелика родом из Казани, получила квалификацию штурмана в техникуме, а затем высшее экономическое образование, работала в банке и в торговых центрах, но в конце 90-х она решила что-то изменить в своей жизни."Я не могу сказать, что мне плохо жилось в России, у меня всегда была работа. Просто захотелось чего-то другого".Познакомившись в интернете со своим будущим мужем, в 1999 году она уехала в Австрию.— Азы немецкого у меня были со школы, но только азы. Из русскоговорящих в Австрии я тогда вообще никого не знала, поэтому попала в абсолютно чужую среду, где все пришлось учить с нуля. Но австрийцы говорят, что у меня даже нет акцента.— Значит с социализацией Вы справились?— Да, было бы желание. Но если ты там хочешь жить, тебе нужно научиться думать, как они, чтобы их понимать.— А как они думают?— Они все планируют: все свои дни рождения, все дни рождения друзей, детей, родственников, отпуск, выкуп путевок. Они заранее знают, в какой момент поедут кататься на велосипеде. И вот еще жизненный пример их мышления. Недавно созванивалась с австрийскими друзьями, спросила, слышали ли они о том, что случилось в "Крокусе". И что они мне ответили? Нет, не слышали. Они живут в своем микромире и их больше абсолютно ничего не интересует. Европейцы, прежде всего, думают о самих себе и своих семьях и не очень интересуются окружающими, а тем более другими странами. Европеец не пойдет к соседу узнать, нужна ли ему какая-то помощь. Впрочем, не могу сказать, что в России прямо каждый пойдет, но если попросишь помощи, то ее получишь. Короче, европейцы живут частной жизнью, довольны этим и вовне их мало что беспокоит.— И антироссийская пропаганда в СМИ тоже?— Тоже не очень. Прожив в Австрии 25 лет, я почти ничего не слышала от австрийцев ни о России, ни о русских, ни о Путине, вообще ни о чем таком. За полгода в России я узнала о западной пропаганде больше, чем за четверть века на Западе. Поэтому, если говорят, что нам народ в большей свой части плохо относится к России, это неправда. Кроме того, Австрия, хоть и маленькая, но многонациональная страна и я знакома там не только с австрийцами. Там есть греки, турки — все хорошо отзываются о России. Или, например, мои бывшие соседи, которые сняли квартиру в Италии и ездят туда на каждые выходные, вообще поклонники российской политики.— То есть все-таки Россию обсуждают?— Кто-то, конечно, обсуждает. Эти мои соседи с итальянцами обсуждают, и итальянцы русских принимают на ура. Так что я не верю в рассказы о том, что народ на Западе настроен против России. Кто-то да, но точно не большинство. И точно никто там грязью в русских кидать не будет. А вообще о политических вопросах задумываются немногие и совсем немногие хотят что-то менять, в основном молодежь. Люди среднего возраста или пожилые чаще всего держатся установленных правил, очень законопослушны. Раз нельзя на красный переходить дорогу, они не перейдут, даже если ни одной машины не будет, если мусор нельзя бросать, они не бросят, если скажут после 10-ти не шуметь, они не будут шуметь.— А если им скажут, что надо идти воевать с Россией?— Не пойдут. Интереса нет вообще. У них служба в армии, по-моему, 8 месяцев, но это такое праздное времяпровождение.Русские не создают диаспорПолитику в Австрии, как и везде, обсуждают, но никто не будет доказывать свое мнение как единственное верное на уровне "холиваров". Спросишь — ответят, но всегда расплывчато, витиевато, так, чтобы не было конфликта. А если мнения оказываются противоположными, люди готовы с улыбкой согласиться с мнением оппонента."Они тебе в глаза улыбнутся, — объясняет Анжелика, — скажут да-да, действительно. А ты прекрасно знаешь, что на самом деле у него другое мнение. Но он его не выскажет. Там это не принято".Но есть австрийцы, которые ходят на 9 мая с георгиевскими лентами несмотря на то, что в их отношении могут составить админпротокол и оштрафовать. В этом смысле местные русские австрийцам сильно проигрывают. Русских на Западе очень много, но они не создают диаспор. Это странная черта, которая еще требует своего осмысления. Анжелику это удивляет и разочаровывает, но факт остается фактом. По ее словам, наши за границей не очень дружны, собираются неохотно, каждый держится особняком."Это не очень хорошо, особенно в нынешних условиях, — считает Анжелика. — Мы внутри России сотрудничаем, много чего вместе делаем, а, оказываясь за границей, идем разными путями. Мало того, многие наши, кого я там наблюдала, стараются не показывать, что они русские".По ее словам, есть стыдящиеся своего происхождения до того, что пытаются коверкать свои имена, переделывать их на немецкий лад, чтобы окружающие не поняли или хотя бы не сразу поняли, откуда они."Ирины называются Ирэнами. Всякие, Паули, Петеры и так далее. У меня в Австрии был свой магазин, так наши приходят и начинают говорить по-немецки, прекрасно зная, что я русская. Им почему-то очень хочется казаться местными. А вот люди из других стран, наоборот, хотят показать, что они не такие, что у них своя самобытная культура. И, кстати, это приветствуется. Они даже на русском пытаются говорить, не боятся делать ошибки. А наши как будто с какими-то комплексами. Мне это непонятно и неприятно".А вот где собираются местные русскоязычные, так это русский магазин. Такое часто встречается.— Приходят все: и украинцы, и поляки, и белорусы, и казахи, и кто угодно. Даже те, кто из ГДР переехал. И все говорят по-русски. У нас была градоначальница, бюргомайстерин, из компартии. Это, конечно, не те коммунисты, что нам известны, это еврокоммунисты, которые "за все хорошее". Так вот, мы ее несколько раз в этом магазине видели.— Очевидно агент Кремля.— Да, это точно (смеется). Мы наблюдали, что она купит и она купила пельмени и какие-то каши. А там такое есть не принято и в обычном магазине не купишь. У меня ощущение, что у них одни макароны в магазинах. А она целенаправленно пришла в русский магазин, чтобы купить пельмени и крупы. Это забавно.Украинские беженцы и почему Австрия — это Германия со знаком качества"В Австрии много украинских беженцев, и они, по моим наблюдениям, делятся на две части: те, кто ждет изменений к лучшему, чтобы вернуться обратно и те, кто пытается пустить корни в Европе. Последние пытаются взять все, что дают: от пособий до всяких гуманитарных зонтиков, ручек и пакетиков. Что ни предложат, все возьмут и сами при этом возмущаются — сколько можно брать?! Вот дали им квартиры, предоставили какую-то работу, а они не хотят работать. Считают, что это не их уровень, ждут, наверное, директорских должностей".Анжелика подмечает характерный настрой беженцев из Украины, многие из которых считают, что им все должны. И этот настрой раздражает как русскоязычное население Австрии, так и местных австрийцев."У нас с мужем был табачный магазин, я в нем работала и ни разу не слышала, чтобы украинцы говорили на украинском языке. Все говорят по-русски, причем громко, думая, что их никто не понимает. И говорят о том, как собираются куда-то лететь, сходить на шоу или посмотреть старинное здание. Я тут работаю с утра до ночи, а они развлекаются. Конечно, это раздражает".Но в целом, по словам Анжелики, украинские беженцы ведут себя тихо, по крайней мере, в плане политической активности."Один раз видела небольшой митинг с украинскими флажками. Несколько сотен человек, не только украинцев, но и австрийцев, стояли на небольшой боковой улочке, которая ответвляется от главной. Одна украинка покричала что-то на английском языке, все помахали флажками, а потом разошлись. Мы посмотрели на это действо, пожали плечами и пошли дальше по своим делам".В целом же конфликтов с украинскими беженцами или друг с другом на политической почве в Австрии почти нет. Бытовуха на уровне "сам дурак" и разошлись — это максимум, без особой агрессии. Хотя несколько раз оскорбления со стороны украинцев Анжелика слышала и на стене магазина что-то писали.— Конечно на русском языке?— Естественно, чтобы мы поняли. Это же в нашу сторону было. Моя подруга хотела заявить в полицию, но я отговорила. Зачем это надо? Повозмущались несколько дней и успокоились. Когда началась СВО, я боялась за свой магазин, потому что в репортажах много чего говорили, а все в округе знали, что я русская. Но ни разу от австрийцев я не слышала того, что говорят о русофобии в Европе российские СМИ. Возможно, в Германии по-другому, там действительно и машины краской обливали, и магазины поджигали, и витрины разбивали. Но только не в Австрии. Австрия в этом отношении очень спокойная страна.— Германия со знаком качества, если перефразировать Лукашенко?— Да, с двумя плюсами, можно сказать.Главное — это люди— Вы жили в Граце, что это за город?— Население в районе 270-280 тысяч, но с пригородами, наверное, уже 400 тысяч. Много туристов, много приезжих, такое мультикульти. На старости лет переезжают те, кто жил в Вене, потому что у нас тише. Грац называют городом пенсионеров, хотя у нас полно университетов.— Пенсионеры учатся?— Все учатся. Есть старинный оперный театр, но мы в него перестали ходить, потому что то, что там стали показывать — это ужас. Я очень люблю «Евгения Онегина» и однажды, после двух лет моего пребывания в Австрии, увидела на афише эту оперу. Театральная касса была в соседней двери, я, естественно, купила билеты, и мы пошли вместе с мужем. Такого я еще не видела — Татьяна в ночной рубашке скачет по сцене и актриса, скажем так, уже в годах.— 16-летняя пушкинская Татьяна.— Ага, 16-летняя Татьяна, которую играла тетка, дай бог 45-летняя. Зато Вена — красавица. Я там была как раз перед отъездом в Россию.— Ну, столица империи все-таки.— Туда неимоверные богатства стекались и все отреставрировано: дворец Бельведер XVIII века, Веринг — район посольств, я большой любитель такой архитектуры, она впечатляет.Правда, строительные работы в Австрии проходят как-то странно. Одна фирма откапывает старые трубы и увозит, оставляя вокруг ямы посреди города ограду, которая может простоять 3-4 месяца. Потом появляется другая фирма, которая укладывает трубы. За ней появляется фирма, которая засыпает яму песком и укладывает асфальт, а через две недели опять кто-то копает на том же месте, так как, например, какой-то фирме нужно проложить интернет или телефонный кабель. Поэтому, по словам Анжелики, учиться вождению автомобиля нужно в Европе — "европейцы умудряются разворачиваться на таком пятачке, что русским, привыкшим к большим пространствам, наверное бы стало плохо".— И, конечно, впечатляют парки с фонтанами, ручейками и озерами, на которых живут цапли. Все, что возможно, оставлено в натуральном виде. Этому, конечно, стоит учиться. Правда, нормальный человек все это чаще всего не видит.— В каком смысле не видит?— А это же все находится в очень недешевых районах с небольшим населением. Кто живет, тот видит регулярно, а остальным еще нужно найти время, чтобы туда попасть. И в парках, в отличие от России, практически не видно детей. Их в принципе очень мало, а те, кто есть, сидят дома за компьютерами.— Как благоустройство России выглядит по сравнению с Австрией?— Не могу сказать, что оно на такой же высоте. Нельзя, переезжая из Европы, надеяться, что здесь будет европейский стандарт, от чего-то придется отказаться, но что-то ты получаешь взамен. И, конечно, отказываться от возвращения домой из-за нескольких неокрашенных скамеек или дырок не дороге, я бы не стала. Впрочем, это все можно обнаружить и в Австрии. Все-таки главное — это люди.Раньше мы были свободнее и счастливееВ Ставрополе открыт огромный диагностический центр, куда едут со всего региона. Анжелика уже успела в нем побывать и отмечает, что все на высшем уровне и, что немаловажно, быстро.— Когда уезжала из Австрии, мне соседи сказали, ты сначала пройди весь осмотр здесь, а то ведь в России нет медицины.— И асфальта тоже нет, как известно.— Так там думают. А на деле и в самой Австрии все сложнее, чем мы обычно представляем. Такого явления как поликлиника там нет, к каждому врачу нужно идти отдельно. Разве что анализ крови может семейный врач взять. Никакой электронной записи, нужно звонить в кабинет врача, чтобы тебе назначили время и быть благодарным, если назначат через две недели. В основном к узкому специалисту, окулисту или стоматологу, можно попасть месяца через 3-4, а если уж совсем узкий специалист, то и через полгода. Извините, у меня на полгода все расписано, вы мне не нужны — тебе прямо так и говорят по телефону.Это медицинские услуги по общей страховке. Анжелика поясняет, что отношение к тем, кто платит деньги, совсем другое и ждать ничего не надо — время для приема находится быстро. В России тоже есть определенные тенденции в эту сторону, но пока что российская система здравоохранения выглядит более предпочтительно.А вот о сервисе этого не скажешь.— Много магазинов, где собрались такие тетки из 90-х. Хотя это не они, это уже новое поколение теток, но с теми же повадками и тем же хамством. Это не нормально, она же лицо компании. Могу сказать, что по европейским стандартам она была бы безработной.— Видимо, собственника все устраивает.— Наверное, но все-равно не понятен смысл поведения, которое может привести к увольнению. В Европе хотя бы пособия по безработице платят, а здесь такие маленькие деньги, что на них не проживешь. Что еще раздражает в России, так это рынок подделок. На eBay одно время их тоже было много, но потом государство вмешалось, всех недобросовестных продавцов завалили штрафами и все, больше такого нет.— Наверное, во время санкций в России по-другому не получится.— Так я же не против того, чтобы делали что-то похожее на известные фирмы, но нельзя же некачественные кроссовки продавать как "Адидас" еще и за те же деньги.По большому счету, все это мелочи, но вот к чему Анжелика не может привыкнуть никак, так это к количеству пенсионеров, вынужденных работать, поскольку пенсия такова, что на нее не проживешь.— Хотя, — говорит она, — в Европе тоже не у всех хорошие пенсии. Если есть жилье, то все нормально, а если оно съемное, то труба. От зарплаты остается процентов шестьдесят и нужно менять место жительства — на пригород или на что-то поменьше и похуже. Перед отъездом я столкнулась с женщиной, которая выходила на пенсию и срочно искала более дешевую квартиру. В Австрии процентов тридцать пять населения имеет собственное жилье, в основном живут на съемных квартирах, либо ждут, когда от родственника что-то остается.Но и в России такая проблема постепенно становится в полный рост — не имея жилья, молодые семьи влезают в ипотеку, которую выплатят, возможно, к старости. И Анжелика во многом не узнает народ, который в последний раз видела 25 лет назад. Люди, как она видит со стороны, стали большими потребителями, им все нужно, что предложено на рынке.«Раньше наши желания были ограничены и, мне кажется, народ был свободнее, счастливее. А сейчас все задумчивые, озабоченные какие-то, все в долгах, как в шелках, у всех кредиты».Что еще неприятно удивило Анжелику в России, так это европейские цены на ряд товаров, хотя средние зарплаты ниже. Ну и, конечно, она не понимает, как с такими зарплатами люди умудряются покупать автомобили и, тем более, квартиры. Наверное, нужно прожить в России чуть дольше, чтобы понять, как это получается.ЛГБТ*, нацисты и ошибки, из-за которых мы теряем людей— Не поймите неправильно, но не могу не спросить про гендерную пропаганду. Нам говорят, что в Европе с этим делом беда.— Мне кажется, что австрийцам это не нравится. Но они не говорят об этом, как и обо всем остальном. Мой магазин был в центре города и там проходили "радужные" парады — толпы мимо магазина валят бог знает в чем, вплоть до нижнего белья, в розовых шубах, в прозрачных юбках, в трусах, с пестрыми ногтями, волосами и прочим. На остановке стояла бабушка лет 80-ти, так она крыла их так, что живого места не оставила. Старое поколение относится к этим гражданам как к больным. Но что удивительно, "радужную" молодежь слова бабушки нисколько не возмутили, ей безо всякой агрессии предложили ехать домой и успокоиться. Может они были под кайфом…— А что насчет правого радикализма?— Наши правопопулистские партии не любят, называют их фашистами, нацистами. Это все постоянно говорят по телевизору, и австрийцы хватаются за эти ярлыки, но, мне кажется, они не осознают в полной мере, что такое фашизм. Хотя у каждого там есть родственники, который воевал на стороне фашистов во Второй мировой войне и либо погиб, либо был в советском плену. С этим столкнулась каждая семья. И когда я спрашивала, поняли ли они, что натворили, они отвечали — а что было делать, у нас не было работы. Понимаете, для них это главное — Гитлер пообещал работу, и они пошли за ним. В семье моего мужа то же самое. Этой части истории стараются не касаться, но с ней связана каждая семья.Анжелика вспоминает случай, связанный с неверно понятным национальным вопросом.— Была еврейка, которая подумывала вернуться в Россию. Все ведь в один голос твердят, что национальных проблем нет, все живут дружно. И где-то в переписке в интернете кто-то обронил неаккуратное слово в отношении евреев, а она обиделась, очень болезненно восприняла на свой счет. Не могу сказать, что она осудила всю Россию, но решила для себя, что национальный вопрос не исчез и до сих пор боится переезжать, предполагая, что к ней как к еврейке негативно отнесутся.— Это конечно не так, но вот нелепая глупость и человек потерян.— Мне просто жалко. Каждого человека с момента, когда он решил переехать, нужно вести за руку, нужно ему помогать. Да, мы едем домой, мы возвращаемся к своей культуре, к своим корням, к своему языку, ко всему тому, что мы любим, но не нужно ждать никаких подарков, за всё придется бороться: побегать за каждой бумажкой, найти работу, самим устроить детей в садик и в школу. Всё нужно делать самим, а значит разочаровавшихся будет достаточно. Но можно же хотя бы создать единую прозрачную систему переселения и ресурс, на котором можно получить исчерпывающую информацию. Не хватает квалифицированной помощи. И помощь должна быть на государственном уровне. Общественники с такой массой людей не справятся. Каждый — индивидуальность, у каждого свои проблемы, у каждого свой повод, чтобы переехать и у каждого свой повод, чтобы на каком-то этапе от этой идеи отказаться. Если бы с каждым работали индивидуально, переезжало бы гораздо больше людей.*запрещенная в РФ организация

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