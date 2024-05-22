Главное за ночь 22 мая
08:13 22.05.2024 (обновлено: 08:32 22.05.2024)
Российские военные ночью нанесли три удара по энергообъектам города Шостка Сумской области, в том числе в районе военных складов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Также, по его словам, нанесен удар по энергетическим объектам Конотопа - одного из самых крупных ж/д узлов Украины.
Средства ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один над территорией Калужской области, сообщает Минобороны.
Суд приговорил жительницу Забайкалья, передававшую спецслужбе Украины данные о передвижении российских военных, к 12 годам колонии, сообщило УФСБ.
20 мая, 07:13Российские системы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областямиРоссийские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Обоянским районом Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале