https://ukraina.ru/20240522/1055208870.html

Главное за ночь 22 мая

Главное за ночь 22 мая - 22.05.2024 Украина.ру

Главное за ночь 22 мая

Российские военные ночью нанесли три удара по энергообъектам города Шостка Сумской области, в том числе в районе военных складов, сообщил координатор... Украина.ру, 22.05.2024

2024-05-22T08:13

2024-05-22T08:13

2024-05-22T08:32

пво

новости

украина

сумская область

конотоп

минобороны

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101901/47/1019014787_0:480:5976:3842_1920x0_80_0_0_d6bc89386a61eec1ae3822efb14d03e8.jpg.webp

Российские военные ночью нанесли три удара по энергообъектам города Шостка Сумской области, в том числе в районе военных складов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Также, по его словам, нанесен удар по энергетическим объектам Конотопа - одного из самых крупных ж/д узлов Украины.Средства ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один над территорией Калужской области, сообщает Минобороны.Суд приговорил жительницу Забайкалья, передававшую спецслужбе Украины данные о передвижении российских военных, к 12 годам колонии, сообщило УФСБ.

https://ukraina.ru/20240520/1055163839.html

украина

сумская область

конотоп

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пво, новости, украина, сумская область, конотоп, минобороны, суд