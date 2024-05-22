Главное за ночь 22 мая - 22.05.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 22 мая
Главное за ночь 22 мая - 22.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 22 мая
Российские военные ночью нанесли три удара по энергообъектам города Шостка Сумской области, в том числе в районе военных складов, сообщил координатор... Украина.ру, 22.05.2024
2024-05-22T08:13
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пво
новости
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конотоп
минобороны
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Российские военные ночью нанесли три удара по энергообъектам города Шостка Сумской области, в том числе в районе военных складов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Также, по его словам, нанесен удар по энергетическим объектам Конотопа - одного из самых крупных ж/д узлов Украины.Средства ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один над территорией Калужской области, сообщает Минобороны.Суд приговорил жительницу Забайкалья, передававшую спецслужбе Украины данные о передвижении российских военных, к 12 годам колонии, сообщило УФСБ.
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пво, новости, украина, сумская область, конотоп, минобороны, суд
ПВО, Новости, Украина, Сумская область, Конотоп, Минобороны, Суд

Главное за ночь 22 мая

08:13 22.05.2024 (обновлено: 08:32 22.05.2024)
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : пресс-служба НАБУ
Читать в
Российские военные ночью нанесли три удара по энергообъектам города Шостка Сумской области, в том числе в районе военных складов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Также, по его словам, нанесен удар по энергетическим объектам Конотопа - одного из самых крупных ж/д узлов Украины.
Средства ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один над территорией Калужской области, сообщает Минобороны.
Суд приговорил жительницу Забайкалья, передававшую спецслужбе Украины данные о передвижении российских военных, к 12 годам колонии, сообщило УФСБ.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
20 мая, 07:13
Российские системы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областямиРоссийские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Обоянским районом Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале
 
ПВОНовостиУкраинаСумская областьКонотопМинобороныСуд
 
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