https://ukraina.ru/20240522/1055209009.html

Риск столкновения ядерных держав, успехи ВС РФ, карательный сговор. Главное на Украине на утро 22 мая

Риск столкновения ядерных держав, успехи ВС РФ, карательный сговор. Главное на Украине на утро 22 мая - 22.05.2024 Украина.ру

Риск столкновения ядерных держав, успехи ВС РФ, карательный сговор. Главное на Украине на утро 22 мая

Украина.ру, 22.05.2024

2024-05-22T09:00

2024-05-22T09:00

2024-05-22T09:00

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МИД РФ предупредил, чем обернется участие Франции в украинском конфликте. Российские военные успешно отражают удары и уничтожают националистов и технику. ЕС обвинили в картельном сговоре против РоссииДиректор первого европейского департамента Министерства иностранных дел (МИД) России Артем Студенников предупредил, что участие Франции в боевых действиях на Украине официально сделает ее стороной конфликта."Участие французских военнослужащих в украинском конфликте официально, де-юре сделает Францию его стороной. Это неминуемо многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав, что чревато самыми непредсказуемыми последствиями", - отметил Студенников.Он подчеркнул, что "французские военные станут законными целями" для российских вооруженных сил.Он выразил надежду, что во французских правящих элитах "все же возобладает если не здравомыслие (на это рассчитывать все сложнее), то хотя бы инстинкт самосохранения". И заверил, что так или иначе, Россия готова к любому развитию событий.Студенников обратил внимание, что все более воинственная риторика президента Франции, не исключающего возможность отправки на Украину французских войск, не находит широкой поддержки у союзников по ЕС и НАТО и вызывает отторжение у значительного большинства французов.Однако Москва не может не относиться к подобным заявлениям, а, по сути, завуалированным угрозам со всей серьезностью."В случае реализации подобного сценария ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости. Не раз прямо предупреждали об этом французскую сторону", - добавил он.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя".В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Позже Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.Успехи российских военныхРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив три беспилотника и шесть снарядов РСЗО "Град" над Белгородской областью и один дрон - над Калужской, сообщили в Минобороны России.Кроме того, еще один украинский беспилотник был уничтожен над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.Также Вооруженные силы России нанесли три удара по энергообъектам города Шостка Сумской области Украины, в том числе в районе военных складов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Город Шостка Сумской области этой ночью получил три удара. Удары были нанесены по энергетическим объектам города Шостка. Первый удар местные жители зафиксировали в 0.05. Удар описывают как мощный, от которого пол вздрогнул. Второй удар был в 0.20, после него пропало электричество. Третий удар по Шостке был в 0.45", - сказал подпольщик.Он добавил, что, согласно сообщениям сопротивления, на территории ТЭЦ находятся склады, которые используют военные.Лебедев подчеркнул, что в последнюю неделю фиксировалось оживленное движение грузовых машин в сопровождении полиции.Украинские СМИ информировали о взрыве в Полтавской области Украины и в Харькове.А глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко в телеграм-канале написал, что город остался без электроэнергии из-за удара ВС РФ."Ожидаем восстановления и в первую очередь обеспечиваем критическую инфраструктуру", - указал он.В свою очередь генеральный штаб ВСУ признал покровское направление самым напряженным на всей линии фронта."Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения... На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения маневра", - говорится в телешрам-канале генштаба.Там же отмечается, что "продолжаются тяжелые бои" в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что ситуация на Покровском, Лиманском, Времевском, Краматорском и Купянском направлениях остается крайне сложной.Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, за прошедшие сутки украинские войска 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Четырнадцать обстрелов - на Донецком направлении. Двадцать один обстрел - на Горловском направлении", - говорится в материале представительства.Всего было выпущено 109 боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного мужчины, ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя.Карательный сговор против РФНакануне совет ЕС окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также программ по восстановлению. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал это решение и заявил о необходимости "немедленно приступить" к его реализации.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова Борреля, заявил, что ответ России обязательно последует."Коллективный Запад вновь отрывает "ящик Пандоры", бандитским образом направляя украденную прибыль от российских активов для вооружения террористического режима узурпатора Зеленского. Ответ России обязательно последует и, уверен, будет весьма чувствительным для европейских властей. Не мы это начали", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.По мнению депутата, Евросоюз "порвал в клочья" западное право частной собственности, обрушил доверие инвесторов, а также "инвестпривлекательность Старого света для глобального большинства"."Отток капиталов из Европы уже начался, после махинаций с российскими резервами усилится в геометрической прогрессии", - заверил парламентарий.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал решение по замороженным российским активам финансовым картельным сговором."Это можно интерпретировать как финансовый картельный сговор коллективного Запада, не желающего платить дивиденды с российских вкладов, с целью передачи их третьим лицам. И должно рассматриваться российской стороной исключительно как банкротство и крах западной банковской системы ввиду ее неспособности далее выполнять свои обязательства по обслуживанию наших вкладов", - сказал Шеремет.По его словам, данный прецедент дает полное право истребовать с ЕС вложенные Россией инвестиции и компенсации нанесенного ущерба.В российском постоянном представительстве при ЕС считают, что Европейский союз и еврозона столкнутся с непредсказуемыми последствиями из-за махинаций с доходами от замороженных активов, принадлежащих России."Последствия созданного прецедента однозначно будут иметь непредсказуемый характер, в том числе для еврозоны, экономики стран-членов блока, инвестиционного климата. Предсказуемо только одно - рано или поздно ЕСовцы будут вынуждены вернуть нашей стране украденное", - говорится в письменном комментарии российской дипмиссии.В постпредстве отметили, что Европейский союз считает себя вправе украсть доверенные ему активы и превращает воровство в инструмент своей внешней политики."Таким образом, воровство официально возведено в ранг инструментов внешней политики Брюсселя", - говорится в комментарии российской дипмиссии.В представительстве полагают, что "ЕС открыл новую страницу в истории как международных валютно-финансовых отношений, так и собственной интеграции".Ранее в Кремле предупреждали, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

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Сергей Зуев

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