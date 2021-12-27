Экс-депутат Верховной Рады, бывшая военнослужащая и герой Украины Надежда Савченко на днях дала интервью телеканалу «2+2», в котором рассказала, что ее сердце свободно

«Похоже, Надежда влюбилась»: Савченко, воевавшая в Донбассе, снялась в романтической фотосессии с огромным декольте © Facebook, Надія Савченко

На уточняющий вопрос ведущей, что к балу нужен еще и принц, Савченко ответила: «Принца ищут на балу, конечно, на работе его не найдешь».

В итоге разговор зашел о личном, и экс-военная, приговоренная ранее к 22 годам тюрьмы за гибель российский журналистов, призналась, что сейчас ее сердце свободно.

«Любовью не занято. В нашем мире сейчас вообще как бы мало любви», — сказала она.

Параллельно с интервью бывший депутат выложила в свой Facebook кадры с новой фотосессии, где она предстала в образе романтической дамы. Из-за чего многие пользователи решили, что экс-военная влюбилась.

В 2014 году Надежда Савченко сражалась в Донбассе в составе Вооруженных сил Украины. В том же году ее взяли в плен неподалеку от поселка Металлист, где в результате обстрела погибли журналисты ВГТРК. На Савченко был камуфляж без опознавательных знаков, с собой — карта населенного пункта с обозначенными позициями ополченцев. В России в 2016 году ее обвинили в гибели журналистов и приговорили к 22 годам лишения свободы. Позднее Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным.