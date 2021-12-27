Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев 26 декабря в эфире телеканала «Наш» призвал НАТО при обсуждении гарантий безопасности потребовать от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

НАТО делают из Украины военный плацдарм для борьбы с РФ - МИД © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока (ОДКБ), по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения», — сказал Мураев.

Он также добавил, что США пойдут на любую сделку с Россией, чтобы не допустить ее союза с Китаем.

Министерство иностранных дел РФ 17 декабря обнародовало проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Россию в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам — членам альянса не включать Украину в состав организации.

На днях президент России Владимир Путин высказался об ответных мерах на расширение Североатлантического альянса на восток. Он отметил, что меры могут быть самыми разными, но зависят от того, какие предложения сделают российские военные эксперты.